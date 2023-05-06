LP6 2房園景戶 落價$27.2萬轉手

利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳日出康城6期LP6 2座高層D室，實用面積524平方呎，採2房間隔，向東北，外望開揚園景，業主最初叫價$820萬，及後雙方議價後累減$27.2萬，終以$792.8萬易手，實用面

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