LP6 2房園景戶 落價$27.2萬轉手 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳日出康城6期LP6 2座高層D室，實用面積524平方呎，採2房間隔，向東北，外望開揚園景，業主最初叫價$820萬，及後雙方議價後累減$27.2萬，終以$792.8萬易手，實用面 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 今日 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 今日 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 今日 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 今日 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 今日 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 將軍澳 日出康城 LP6 物業買賣