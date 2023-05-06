溱岸8號3房望河景 持貨11年賺$732萬 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 世紀21李仕明表示，大圍溱岸8號5座低層B室，實用面積936平方呎，屬3房2廳間隔，望河景，業主原初叫價$1,720萬，日前終減至$1,650萬沽出，實用面積呎價$17,628。據了解，原業主於 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 今日 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 今日 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 今日 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 今日 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 今日 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 大圍 溱岸8號 物業買賣