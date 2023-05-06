海典灣687呎 9年獲利$325萬 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 美聯陳德涪表示，馬鞍山海典灣1座低層A室，實用面積687平方呎，採3房套連儲物室設計，業主原初以$1,050萬放售，日前雙方議價後，終減至$1,000萬沽出，實用面積呎價$14,556。據知，原業主於 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 今日 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 今日 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 今日 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 今日 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 今日 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 馬鞍山 海典灣 物業買賣