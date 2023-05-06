海典灣687呎 9年獲利$325萬

美聯陳德涪表示，馬鞍山海典灣1座低層A室，實用面積687平方呎，採3房套連儲物室設計，業主原初以$1,050萬放售，日前雙方議價後，終減至$1,000萬沽出，實用面積呎價$14,556。據知，原業主於

...