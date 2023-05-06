逸瓏園2房連儲物室 累減「1球」離場

世紀21廖振雄表示，西貢逸瓏園第2座高層M室，實用面積699平方呎，2房2廳連儲物室間隔，望開揚海景，業主原初叫價$980萬，日前累減$100萬後，終以$880萬成交，實用面積呎價$12,589。

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