逸瓏灣8高層2房 降價$102萬沽貨

中原張少聰表示，大埔白石角逸瓏灣8 3B座高層F室，實用面積494平方呎，2房間隔，業主原初開價$890萬，日前雙方議價後以$788萬沽出，實用面積呎價$15,951，累減$102萬，而新買家為外區用

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