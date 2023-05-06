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逸瓏灣8高層2房 降價$102萬沽貨

置業家居 2023/05/06

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中原張少聰表示，大埔白石角逸瓏灣8 3B座高層F室，實用面積494平方呎，2房間隔，業主原初開價$890萬，日前雙方議價後以$788萬沽出，實用面積呎價$15,951，累減$102萬，而新買家為外區用

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欄名 : 新界區最新成交

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大埔 白石角 逸瓏灣8 物業買賣

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