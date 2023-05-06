綠楊新邨2房 外區客斥$600萬上車

美聯蘇賽琼表示，荃灣綠楊新邨N座低層7室，實用面積445平方呎，採2房戶設計，附簡單裝潢，日前獲外區首置客以$600萬購入，實用面積呎價$13,483。

據悉，原業主於2010年底以$278萬購入單位，

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