綠楊新邨2房 外區客斥$600萬上車 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 美聯蘇賽琼表示，荃灣綠楊新邨N座低層7室，實用面積445平方呎，採2房戶設計，附簡單裝潢，日前獲外區首置客以$600萬購入，實用面積呎價$13,483。 據悉，原業主於2010年底以$278萬購入單位， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 今日 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 今日 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 今日 東堤灣畔中層2房 作價$728萬 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 今日 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 今日 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 荃灣 綠楊新邨 物業買賣