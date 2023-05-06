東堤灣畔中層2房 作價$728萬 置業家居 2023/05/06 分享： 分享： 利嘉閣劉俊傑表示，東涌東堤灣畔7座中層F室，實用面積592平方呎，採2房間隔，日前以$728萬成交，實用面積呎價$12,297，而新買家為原區客。 據悉，原業主於1999年以$256.6萬購入上址，現沽 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新界區最新成交 最新專欄文章 更多 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 今日 珀麗灣2房東南戶 2008年貨升值逾1.3倍 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 今日 海堤灣畔套3房優質景 換樓客$1,100萬接貨 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 今日 YOHO Town 3房 實用呎價$15,601 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 今日 PARK YOHO Genova 2房 6年內蝕$14.2萬 灝景灣低層2房 9年賺$343萬 今日 灝景灣低層2房 9年賺$343萬 東涌 東堤灣畔 物業買賣