東堤灣畔中層2房 作價$728萬

利嘉閣劉俊傑表示，東涌東堤灣畔7座中層F室，實用面積592平方呎，採2房間隔，日前以$728萬成交，實用面積呎價$12,297，而新買家為原區客。

據悉，原業主於1999年以$256.6萬購入上址，現沽

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