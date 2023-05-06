由區議會改革 看「港式民主」發展路徑

特區政府近日公布完善地區治理建議方案後，坊間對區議會議員的產生辦法關注最多。第六屆區議會有9成半由地區直選產生，第七屆區議會將有兩成議員由直選產生。

直選議員大幅度削減，是否就意味着「民主倒退」了呢？筆者認為，不能簡單地下這個結論。民主是甚麼？民主是人類創造的一種社會治理方式；甚麼樣的民主模式最好呢？主要看效果。第六屆區議會直選席位比例很大，基層治理的效果如何呢？不堪一提！因此，民主的優劣不能以直選比例作為唯一標準。

過往區議會選舉方式存在巨大漏洞，資格審查機制基本沒有、履職監察機制不健全，「極少數」騎劫「大多數」，令議員選舉變味、令區議會變質。

一國兩制下的香港不同於內地，當然不能套用內地的民主模式；一國兩制下的香港也不同於西方，同樣不能套用西方的民主模式。走出一條符合香港實際的「港式民主」之路，才是香港的選擇。筆者認為，發展獨具特色的「港式民主」，必須聚焦4大問題。

為民主加3「圍欄」 免社會動盪

2019年開始的「修例風波」已遠去，但我們不能當作甚麼都沒有發生一樣，必須對此進行深刻反思。在筆者看來，香港民主發展導致社會動亂的一個重要原因是「失序」。

「有序」是民主的前提，如果不給「民主」加上「圍欄」，結果會造成巨大災難。民主至少需要以下3道「圍欄」：

第一，任何人行使民主權利時，不能逾越法律底綫。「修例風波」期間，有人公開宣揚「港獨」，否認香港是中國的一部分；2019年第六屆區議會選舉前夕，戴耀廷等人策劃「風雲計劃」，企圖把區議會當成顛覆特區政權的工具，這些做法都嚴重違反了憲法和香港基本法。這種衝擊法律底綫的所謂「民主」，在任何國家都是不能允許的，在自詡為「民主燈塔」的某些國家，同樣不能允許。

第二，任何人行使民主權利時，不能破壞「民主規則」。過往香港立法會曾發生過很多醜劇、鬧劇，有議員大爆粗口、有議員大打出手、有議員在議事大廳投擲「臭袋」、有議員保護未通過宣誓的候任議員強闖立法會……類似的行為破壞了立法會議事規則，這並非「民主」，而是對「民主」的褻瀆。

第三，任何人行使民主權利時，不能侵犯他人免於恐怖的權利。「修例風波」期間，街頭遊行頻頻演變為暴亂，所謂的「民主鬥士」，不斷私刑路人、打砸店舖、當街縱火、破壞交通，令市民長期處於恐懼之中，這不是民主，而是犯罪！

「民主」衝破「圍欄」，不受約束，導致社會動盪，才使真正的民主倒退。

履職監察 體現「全過程人民民主」

這次重塑區議會有一個亮點，就是建立區議員履職監察制度，將對行為表現不符合公眾期望的區議員啟動調查，加強區議員的問責性和工作透明度。市民不僅可以在選舉時行使投票權，也可在區議員任期內行使監督權，把「民主監督」貫穿於權力運行的始終，體現了「全過程人民民主」的精髓，這是一個巨大的進步。

國家主席習近平曾對「全過程人民民主」作出精辟論述：「要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了甚麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了甚麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。」

第二次世界大戰後，西方民主最大的一個失誤就是窄化了「民主」的概念，將民主局限於「競爭性選舉」，民眾只有在投票時被喚醒，投票後就進入「休眠期」，這是不合理的；事實上，民主在古希臘誕生之時，從民主決策到民主監督，公民都是參與其中的。

「港式民主」的探索，必須具有更宏闊的視野，不能被「西方民主」一葉障目，應該從「全過程人民民主」的理念中吸收營養，力求構建「民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督」各個環節完整的民主體系，形成民主程序上的閉環。

3角度選賢用能 為民辦實事

此次優化地區治理架構，區議會將採用「委任＋間選＋直選」的混合模式產生議員，這其實拓寬了選賢用能的視野。這個模式實質上以3個角度選賢用能：

一是特區政府的角度。從政府的角度看，誰最有能力把惠民政策落到實處，誰就可以被委任為區議員。

二是地區治理組織的角度。從「三會」的角度看，誰最容易溝通協調、注重相互配合、能形成服務市民的合力，誰就可當選為區議員。

三是社區居民的角度。從當區居民的角度看，誰最有能力把居民的意願反映給政府，為居民爭取更多利益，誰就可當選為區議員。

細細想來，過分看重地區直選，其實僅是重視選賢任能的一個角度，而忽略了其他角度；從以上3個角度發現的地區治理人才，才是真正的人才，可以為民辦實事。

長期以來，香港的民生問題成堆，扶貧、安老、住房、就業，每一項都令人傷腦筋，特別是在這個被譽為「東方之珠」的城市，華麗的外衣之下，還有20萬人居住在「劏房」和「籠屋」中，堪稱香港的恥辱！但在新選舉制度實施前，一些立法會議員把民生議案當成「政治籌碼」，不斷「拉布」、「攬炒」，不僅沒有給民眾帶來實惠，而且還成為改善民生的「絆腳石」，那樣的「民主」有何意義？

民主必須給民眾帶來實惠，脫離了這一條，民主就失去了存在的價值。「港式民主」的探索，應該緊盯這一條不放。

特區政府公布的完善地區治理建議方案，還有一個值得關注的變化：加大統籌力度，關照市民整體利益，主要體現在3個方面：

一是強化地區治理架構。當局將成立由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」，並將政務司副司長主持的「地區事項統籌工作組」改名為「地區治理專組」，統籌和指揮各政策局和部門的地區工作。

二是加強職能銜接。由當區民政事務專員擔任區議會主席，以確保區議會工作能配合政府施政，促使各方形成基層治理的合力。

三是增加直選議員的認受性。直選的88個議席將在44個選區產生，參選人須獲得「三會」每個委員會3名委員、當區50人提名。

過往香港民主實踐的一個教訓是：民主導致了人心撕裂。主要原因是制度上的漏洞，令別有用心之人有了可乘之機，他們在「民主」之名下夾帶私貨，挑戰「一國」原則，宣揚「港獨」主張，製造社會矛盾，把人分為「黃絲」、「藍絲」，把店舖也分為「黃店」、「藍店」，有的區議員只為與自己政見相同的居民辦事，對持不同政見的居民拒之不理，甚至有區議員在辦事處門口貼出告示：「本辦事處不為任何藍絲提供服務」、「藍絲與狗不得內進」。

促成「最大公約數」 維護整體利益

民主不應該是用來製造矛盾的，而應該是促進形成「最大公約數」，維護大多數人利益的；不應是簡單粗暴的，而應是文明儒雅的。

香港是一個高度文明的社會，「港式民主」探索，不能令香港的文明倒退，而應促進香港治理的水平提升、文明程度更高，因此「維護整體利益」這一點尤其重要。

十三屆全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，上月在香港考察時曾走進香港立法會。他與議員交流時指出，民主發展需要有質量，聆聽不同意見，不一定是「一人一票」；他提醒議員「不要覺得反對就是民主」，並指民主可以是協商，最重要是找到對人民有益的道路。

夏寶龍的觀點給人以諸多啟示，特區政府此次下決心重塑區議會，正是對「港式民主」一種積極的探索。

▲ 走出一條符合香港實際的「港式民主」之路，才是香港的選擇，特區政府下決心重塑區議會，正是對「港式民主」一種積極的探索。（資料圖片）