五一長假爆紅出一個山東淄博燒烤，單單一個吃烤串的街區，一天接待十幾萬人流，但更重要是，它慢慢又變成一個中國旅遊業的新典範來宣傳及被談論，這當中的轉折值得細味，因為它的被讚譽，正正就是衝着向來旅遊業界的污點而來。

這個火爆到令美國媒體都來報道、過往卻不太知名的小城，好多人連讀都未識讀。所以，在內地有關的名字搜索時，除燒烤被搜最多之外，就是搜「淄」（音：資）字到底要怎麼唸。

淄博有一條街，全街吸客賣串燒，甚麼燒都有，特色是包着大片麵包來吃，而且是現在較罕有的木炭燒烤。但最實在的吸引遊客原因，則是經濟實惠，一個四至五人套餐，看場面相當震撼，鋪出來海陸空幾十串，只是賣七十九元人民幣。

似乎成功因素，是回到最基本的童叟無欺大件抵食，但能宣傳出去令全國人所知，卻是因為它戳中一個痛點，就是太多旅遊點都太宰客了，特別是旅遊旺季更大幅加價，令遊客體驗不好。原來成功之要素，是老老實實做回應有的標準。

不過，當地還做了些被稱讚的公告和配合政策，也令網民激讚。譬如不用官腔而只是較貼地的寫了份市民及遊客書，有體面又用詞真樸。交通方面，傳播最廣是說交通警遇違例停泊車，會先打電話問車主，而非慣常的立即鎖車。而特色招徠的是能容許木炭燒烤，也是告別懶政實事求是，原因是其實只要是用無煙炭，再讓經營場所申請牌照，其實是容許用木炭來烤，只不過其他城市可能一刀切杜絕，而沒有給到足夠彈性處理。

總言之，淄博的火，就像一面中國旅遊的照妖鏡，它的體驗可能不會很舒服，因看來太逼人了，且進食環境較雜亂，不過就當成了一個真誠實在待客的標籤，順帶大大提升了該城的知名度及形象。