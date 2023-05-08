Wendy一踏入我的辦公室，便開始有些靦覥心虛地微笑：「我都猜到會升磅的了！」

平時經常嚷着要食多些的Wendy，這次交來的飲食日記，竟寫着比以往少食了一半，但磅數卻上升了。我問：「為何你認為會升磅？」Wendy答道：「上次還未吃午飯，餓着到超市，聞到陣陣榴槤香，便忍不住買了一個回家，吃着吃着，就不知不覺KO了半個！我知糖份很高，所以午餐和晚餐就自行減少半碗飯，剩餘的半個，又被我第二天忍不住吃畢了，像我這樣失控吃掉整個榴槤，是否真的很嚴重？」

「一瓣榴槤約含二百二十卡，你每天吃半個，即約六瓣，共一千三百二十卡，你每天自行減回二百卡，連續兩天如是，尚有二千二百四十卡路里的熱量盈餘，這樣就儲存約半磅脂肪於體內了。」我如實告知。

「那麼，我是否不能吃榴槤？」她急急問道。「若你日後能控制分量，每次吃一至兩瓣，一星期最多吃一至兩次，便不算太過分。其實，榴槤的鉀質也很高，每瓣含六百毫克（成人男性和女性每日建議量，分別是三千四百及二千六百毫克），鉀質具有去水腫、降血壓的作用；另外，當中亦含約六克纖維，多於兩個加拿蘋果的纖維量。」我建議。

樂天的Wendy說：「今次，我會依足你的餐單，好好減回多重了的磅數！」

「這回竟然輸在榴槤上！看來榴槤真是你的至愛！我相信你的體重可以很快減回。不過，都要提提你，若家人患有糖尿病、腎病、心臟衰竭或正服食排水藥物的話，要提醒他們在進食之前，必須諮詢醫生或營養師。」