以前欣賞演唱會，只從觀眾視覺去享受，但自從上年MIRROR演唱會發生意外後，我開始留意，要一場演唱會順利完成，背後團隊事前的考慮和兼顧甚多，而在演唱會進行期間，更要一眼關七，確保每個環節都不能甩漏和出錯，才叫順利完成。未來的日子，將會陸續有演唱會舉行，我向金牌製作人蕭潮順請教，幕後團隊如何監製出一個好的演唱會。

蕭Sir監製的演唱會，無論是現場或網上的，都是娛樂性甚高的作品。他指出，做演唱會，安全是最重要的。做演唱會製作，當然想做些新嘗試，但也要權衡創意和風險。資深的製作團隊，不會選擇太高風險的項目，寧願想辦法去度一些安全而同樣好看的選擇。蕭Sir表示，足夠的真實場地綵排是必須的，熟悉真實場地的布局，譬如說在舞蹈室平地跳舞轉身跟在真實場地踩上一級樓梯再轉身，拍子和步伐會不同，更何況是很多大型機關的場面？若有很多機關又升又降，風險相對更大，那就更加需要有足夠時間給表演者熟習，若確實沒有足夠時間做足綵排，那就寧願選擇風險相對小的舞台設計去完成那場show。

蕭Sir又提醒，吊威也一定要確保表演者安全，當年阿Sam的演唱會曾試過吊威也，又試過在高空坐飛船環繞舞台四面，就這些環節，他們在控制台要有專人目不轉睛地盯着阿Sam，而台下亦有兩名工作人員左右standby，以防意外即時應變。若果有很多表演者在台上要吊威也的話，製作總監就要考慮是否有足夠人手能專人緊盯每一位表演者，否則，表演形式就要變陣，一切應以表演者的安全為首要考慮。

難得金牌製作人親身教路，希望其他製作演唱會的朋友，也有所啟發和獲益。其實，香港演唱會製作的水準和名聲，在亞洲地區是數一數二的帶領者，這個水準和名聲要得以保持，首先要做到安全，那才能精采。