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鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會

副刊版 2023/05/08

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出爐影后鄭秀文將於7月14日起舉行8場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，今日（8日）起以東亞銀行信用卡優先訂票，相信會再掀新一輪撲飛潮。要提高搶飛機會，可留意以下5大攻略。

今次鄭

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欄名 : 新鮮熱辣

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