鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 副刊版 2023/05/08 分享： 分享： 出爐影后鄭秀文將於7月14日起舉行8場《You & Mi鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》，今日（8日）起以東亞銀行信用卡優先訂票，相信會再掀新一輪撲飛潮。要提高搶飛機會，可留意以下5大攻略。 今次鄭 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 4大母親節蛋糕推介 今日 4大母親節蛋糕推介 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 2023/05/03 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 2023/04/29 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 2023/04/26 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 2023/04/24 Le Soleil越南餐廳三藩市創辦人訪港 擔任客席廚師設計全新菜式 歌手 演唱會 鄭秀文 信用卡 銀行