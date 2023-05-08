國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 副刊版 2023/05/08 分享： 分享： 凱悅酒店集團繼上海、廈門和深圳灣安達仕酒店（Andaz）後，在中國營運的第四間安達仕酒店-南京河西安達仕酒店正式開幕。坐落於南京建鄴區河西商務區核心位置，位於地鐵2號綫及10號綫交匯的元通站上蓋。 酒店 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 2023/05/06 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 2023/05/04 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 2023/05/02 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 2023/04/25 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 2023/04/24 東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計 中國 酒店 南京 旅遊資訊 人民幣