國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕

凱悅酒店集團繼上海、廈門和深圳灣安達仕酒店（Andaz）後，在中國營運的第四間安達仕酒店-南京河西安達仕酒店正式開幕。坐落於南京建鄴區河西商務區核心位置，位於地鐵2號綫及10號綫交匯的元通站上蓋。

酒店

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