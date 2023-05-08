DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 副刊版 2023/05/08 分享： 分享： DREYER'S最新推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條系列，讓大家初夏有至cool享受。燕麥乳酪雪條系列是於原有的法國乳酪雪條中加入燕麥粒，增添口感，並有兩款口味，包括芒果熱情果與士多啤梨。芒果熱情果口味酸甜 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 日本LOJEL 落戶尖沙咀 K11 MUSEA 2023/05/03 日本LOJEL 落戶尖沙咀 K11 MUSEA 社區共融遊樂日 2023/05/02 社區共融遊樂日 眼鏡Look Look設計比賽 2023/04/29 眼鏡Look Look設計比賽 職時求生 2030 2023/04/26 職時求生 2030 National Geographic Apparel「流動地理車」出沒注意 2023/04/26 National Geographic Apparel「流動地理車」出沒注意 法國 脂肪 薑 的士 檸檬 士多啤梨 膽固醇 乳酪 果汁