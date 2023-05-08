DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條

DREYER'S最新推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條系列，讓大家初夏有至cool享受。燕麥乳酪雪條系列是於原有的法國乳酪雪條中加入燕麥粒，增添口感，並有兩款口味，包括芒果熱情果與士多啤梨。芒果熱情果口味酸甜

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