多聽意見求證 拆穿假新聞 國際版 2023/05/06 分享： 分享： 有新聞評級組織報告揭露，全球最少有49個新聞網站的內容，聲稱由人工智能（AI）語言模型。該批網站透過生成誘餌式文章獲得收入，當中更有稱美國總統拜登已死的內容。情況不禁令人思考假新聞情況未來將會加劇，日 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 2023/04/29 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 2023/04/28 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 2023/04/22 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 假新聞 美國 特朗普 拜登 人工智能 廣告 廣告 哲學