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多聽意見求證 拆穿假新聞

國際版 2023/05/06

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有新聞評級組織報告揭露，全球最少有49個新聞網站的內容，聲稱由人工智能（AI）語言模型。該批網站透過生成誘餌式文章獲得收入，當中更有稱美國總統拜登已死的內容。情況不禁令人思考假新聞情況未來將會加劇，日

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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