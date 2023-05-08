AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 行政人員版 2023/05/08 分享： 分享： ChatGPT、DALL-E、Midjourney等生成式AI技術發展迅速，更可用於創作之中。近日，YouTube頻道WhoAmI AiCover（@whoami-uy2bx）更發布，由Al模仿美國音 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 今日 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 2023/05/05 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 2023/05/05 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 2023/05/04 紐約警派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 2023/05/04 本地即時通訊軟件 TALK+添GPT功能 人工智能 科技行業 音樂 歌曲