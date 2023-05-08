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微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港

行政人員版 2023/05/08

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微軟（Microsoft）日前宣布新版Bing及瀏覽器Edge開放公眾預覽，用戶只需登入Microsoft帳戶即可試用。新版Bing AI實行排隊機制，有限制地測試差不多3個月，現時終於開放公眾預覽。

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欄名 : 科技新知

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