軍事外交兩手發力 俄烏夏季有突破？

「戰爭泥潭」不只是個比喻，而是名副其實！不要小看卑微的爛泥，1815年滑鐵盧之役，拿破崙就是因為顧慮雨後泥濘尤其不利炮兵行動，待至中午太陽蒸乾地面才進攻，結果威靈頓公爵最後能夠撑到普魯士援軍趕至，合力打敗法軍。如果沒有那些爛泥，歷史可能改寫。

俄烏之戰結局未知，但泥巴同樣扮演不小的角色。東歐地大苦寒，俄語有個專有名詞形容春天解凍後、秋天雨水多又未結冰的兩季泥濘狀況：Rasputitsa。意思就是路不能行。

烏克蘭「大反攻」講了多月仍只聞樓梯響，原因相信離不開撞上Rasputitsa。只是剛過去的周末是立夏，象徵春天結束，而烏軍手握西式坦克，不打不心息，攻勢肯定已是箭在弦上不得不發，勢將重注靜態多月的俄烏戰綫。

中法巴加緊穿針引綫 推動和談

並不矛盾的是，外交戰綫也在醞釀突破。中國、法國以至巴西等國，近期皆加緊穿針引綫推動俄烏和談。正所謂複雜問題沒有簡單解決辦法，俄烏要停火止戰，或者只有邊打邊談兩條腿走路，軍事與外交兩手發力方能實現。

本欄3月談過，根據美國學者Dan Reiter提出的模型，決定一場戰爭是和談收場，還是至死方休的主要因素有兩個：資訊問題和承諾問題。

白話即是：雙方實打實搏鬥一番後，第一，是否已準確認清大家幾斤幾両，再打對自己有無着數，以及第二，是否信得過對方停戰一段時間後，真的不會再次訴諸武力。

只有兩道問題答案都是肯定的，和談才有較大把握。可以說，資訊問題是軍事問題，而承諾問題是外交問題。

再戰一輪 搞清打下去有無着數

現在，俄烏回答第一道問題--資訊問題--時機相信快要到來。兩國雖已打了一年多，但仍須進一步「探索」才可摸清對方斤両。透過實打實，俄羅斯已知道自己打不贏，但同時也挺得住西方制裁、耗得起持久戰爭；烏克蘭則了解到自己輸不了，但能否和要付出甚麼代價收復失地則是未知數。因此俄烏都要再戰一輪，去搞清楚打下去有無着數。

春天泥濘季結束，以及西式坦克陸續到位，正是回答資訊問題的好條件。要知道，德國坦克本身就是佳品（二戰是因物流、經濟問題不敵蘇聯坦克），豹式更是當年西德身處冷戰最前綫，為了頂住華約集團鐵甲洪流而設計的。若嫌豹1式為了火力和機動而犧牲了裝甲，那豹2式就是三項指標俱優的世界一流型號。

烏克蘭求了一年終於搞到西方坦克，當然要把豹放出去捕獵。要是打不贏，那乖乖認低威也再沒有甚麼好怨了，如果（局部）打贏了，就有更多談判籌碼，因此博一博無妨。同理，俄羅斯在佔領區構築防禦工事也應該七七八八了，若能把豹宰掉，資訊問題的答案就會更清晰，談判就會更順利。

至於第二道問題--承諾問題--則並非軍事解決得了，必須靠外交。即使烏克蘭把全境包括克里米亞都收復了，也需要確保俄羅斯空襲不會無日無之。換轉是俄方，就算把烏軍反攻希望徹底粉碎，也不等於實現了防止烏克蘭落入北約控制、保障俄羅斯安全的戰爭目標。

承諾問題顯然遠比資訊問題難回答。而且人是愛面子的，衝突直接當事雙方要搞外交十分困難。當年朝鮮戰爭，南韓李承晚當局就頑拒談判，停戰協定是中美主導與北韓三方達成的（中美分別以志願軍、聯合國軍名義參戰，兩國嚴格上沒有爆發戰爭），如此南韓只能默認。可見要讓俄烏坐到談判席上回答承諾問題，少不了其他國家居中斡旋。

俄烏回答承諾問題的時機，會隨着資訊問題的答案逐漸清晰而接近，而各國看來也在積極為此準備。中國始終致力勸和促談，即將派出中國政府歐亞事務特別代表率團訪問烏克蘭等國，盼就政治解決危機同各方深入溝通，尋找最大公因數。

國際助力漸形成 中國特使出動

中國此時派出特使還有多重邏輯。首先，乘成功調解沙特、伊朗矛盾之勢而上。波斯灣兩岸仇家3月在北京握手，國際社會大感意外，並認為是中國威望上升的標誌。沙伊修好勢頭至今亦保持得不錯，沙特軍隊上周協助伊朗從蘇丹撤僑，雙方官員擁抱並以兄弟相稱，這一切在半年前皆不可想像。但相比秘密調停沙伊，中方現於全球注視下斡旋俄烏，難度和風險都更高。

接着，國家主席習近平已分別同俄總統普京會面、烏總統澤連斯基通電，中俄烏最高層已溝通協調。美國政經條件也出現微妙變化，債限逼近，華府6月最壞情況恐違約，而明年大選周期已經展開，共和黨內「停止戰爭專注經濟」聲音漸增，為拜登政府無條件援烏政策構成壓力。

再者，法國為首西歐國家有止戰意願。法國、德國、西班牙、歐盟領導人已相繼訪華，望中方協助解決危機。法國總統馬克龍據報已責成其外交顧問與中方合作，為俄烏潛在談判制定框架，並預期最快夏季展開和談。

此外，巴西為代表的中國以外發展中國家也在主動出面，他們代表了最受戰爭間接衝擊的最多人之聲。巴西總統盧拉早前和澤連斯基視頻會面，其首席顧問在莫斯科獲普京破格接見。盧拉主張組成「和平俱樂部」，由巴西、中國、印度、印尼、土耳其等新興大國，以及其他致力和平國家推動談判。

華堅持多邊主義談判 方為上策

別小看巴西「人微言輕」。西方對華既要又要，不切實際地認為中國能直接影響俄羅斯國策，卻標籤中國「不公正不中立」，更不希望中國提升影響力而自己靠邊站，個別國家甚至不惜烏克蘭戰至最後一人為俄放血，坐等將斡旋失敗責任甩鍋中國。其他新興大國出面，正正凸顯中國對俄烏持平並不孤單，反而是世界上的主流聲音，映出西方虛偽和雙重標準。中國勸和促談路上要擴大把握、避免陷阱，巴西等國正是不可多得的夥伴。

烏克蘭危機軍事、外交兩手發力尋求突破之際，美國國務卿布林肯突然轉話風，稱不排除與中國合作斡旋，中方12點立場也不再是「只益俄羅斯」，這難道不是很值得警惕？中國堅持多邊主義，找歐洲、眾新興大國一起去談，方為上策！

▲ 俄烏要停火止戰，或者只有邊打邊談兩條腿走路，軍事與外交兩手發力方能實現。（路透社圖片）