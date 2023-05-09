把握大灣區醫健創新機遇  重塑未來新格局

隨著不同城市的發展及人口變化，香港與大灣區其他城市均面對不同的醫健需求，相關產業的發展因而出現新契機，香港與大灣區各城市共同把握機遇的同時，可塑造怎樣的新格局？

大灣區機遇 促港成亞洲最大生物科技融資中心

海通國際在港紮根多年，是經驗豐富的中資投行, 在建立完善的金融服務網絡下，其定位除了「立足香港、面向全球」，亦早已致力成為連接中國與海外資本市場的橋樑，並洞悉中港醫藥行業發展的需求及機遇。

▲ 海通國際執行委員會委員石平先生期望，在大灣區新機遇下，海通國際好好發揮資本中介角色，協助行業創新發展。

海通國際執行委員會委員石平先生表示，香港的醫藥臨床試驗標準與國際接軌，加上在「港澳藥械通」等政策推動下，兩地於藥物和醫療儀器目錄及醫療試點等方面已有進展，將有利大灣區醫藥產業互利互通互融，「香港與內地可繼續發揮互補優勢，支持更多有潛力的企業集資以實現醫健創新，借助香港的融資及產業平台走向全球」。

石先生補充，香港具備「背靠祖國 聯通世界」獨特優勢，在港交所陸續為生物科技企業及科技型企業提供新機遇下，促使香港成為亞洲最大的生物科技融資中心。

外資看好灣區醫療協同效應

屹立中國逾25年的和睦家醫療，現時為中國最大、最具知名度的綜合高端私立醫療機構，亦看好大灣區未來的醫健發展新格局。新風醫療副董事長兼和睦家醫療創始人李碧菁女士（Ms Roberta Lipson）指出，和睦家醫療轄下醫院及診所遍及中國眾多大型省市，當中除了廣州的綜合醫院外，集團於2022年在深圳開設集團最新、最大的醫院，和睦家醫療看好香港與廣東地區之間於醫健發展的協同效應。

▲ 新風醫療副董事長兼和睦家醫療創始人李碧菁女士（Ms Roberta Lipson）表示，期待透過「亞洲醫療健康高峰論壇」與香港醫療相關業界建立關係，一同發掘大灣區的發展潛力。

李碧菁女士說：「隨著粵港澳大灣區政策出台，我們能夠將內地的人才與設施網絡與香港的人才庫連接，使香港的醫學專家將其經驗及才能應用於廣東省醫療機構的同時，香港病人亦可到內地優秀、寬敞、設備齊全的醫院接受治療」。她補充，深信兩地互相學習及合作可令雙方得益，正積極研究廣州綜合醫院跟香港有關方面在醫護培訓領域的合作。

內地新冒起醫藥科企 盼踏足香港出海美國

近年內地醫藥創新發展迅速，掘起的醫藥科技公司正期待從香港走向國際。康邁迪森（北京）醫藥科技有限公司成立不足三年，致力以電腦輔助藥物設計及人工智能等技術研發藥物，其首席執行官萬小波先生說，本月舉辦的第三屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，是公司首次接觸內地以外市場的機會。

▲ 康邁迪森（北京）醫藥科技有限公司首席執行官萬小波先生表示，參與「亞洲醫療健康高峰論壇」將是公司首次接觸內地以外市場的機會。

康邁迪森所採取的嶄新技術，有效提升藥物研發的效率及降低所需成本。萬先生表示，現時是公司「出海」的時機，首階段希望接觸美國的生物醫藥市場，「AI製藥在中國於過去兩三年的發展飛速，現已進入驗證商業模式的階段。要走出中國、接觸國際，香港是非常好的全球溝通平台，我們可繼續在中國研發，再從香港出海，與國際洽商」。

港科企善用灣區地理優勢 冀政策助發展行業生態系統

2019年成立的大灣生物有限公司，總部在香港科學園，研發中心則設在東莞，公司運作模式正善用大灣區的地理優勢。大灣生物有限公司董事長兼聯合創始人梁國龍先生表示，公司主打把人工智能技術運用於生物工藝開發中，主要提供細胞株構建和培養基開發服務，亦可為客戶提供定制化產品，目標是解決藥物研發周期長、失敗率高等研發常見問題。

▲ 大灣生物有限公司董事長兼聯合創始人梁國龍先生表示，期待今屆「亞洲醫療健康高峰論壇」匯聚醫健領域不同持份者進行深入交流，有利大灣區的行業生態網絡更臻完善。

梁先生表示，內地的醫健科技市場遠較香港的發展蓬勃且成功，「好像上海、杭州、蘇州等創科重地，有發展逾二十年的創科企業及投資機構，生物科技界的行業生態系統發展完善，不論在引進資金或促進創科研究商品化方面亦得心應手，香港在制定相關政策時值得向其借鏡」。

善用大灣區優勢 互補為新格局之要

香港科學院院長、創新診斷科技中心主任、香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長、李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授盧煜明教授表示，大灣區格局的重心是香港與大灣區其他城市的優勢互補。

▲ 香港科學院院長盧煜明教授關注香港與大灣區其他城市如何促進研究資源互聯互通，實現優勢互補。

盧教授表示，香港已有兩間位列世界排名前50的醫學院，其醫學研究貢獻為醫健發展的優勢之一：「例如我發明的『無創產前診斷技術』已在全世界廣泛應用；中大莫樹錦教授嶄新的『肺癌標靶治療』、趙偉仁教授帶領的醫療手術機械人研究等等，都是推動未來醫健進步的重要發展」。盧教授認為，若要盡顯優勢，香港與大灣區其他城市需盡快實現研究資源的互聯互通，尤其是於基因樣本及數據方面，「要發展醫療產業，不能僅局限於700萬人，大灣區逾8000萬人口有助發揮香港所長。」

由香港貿發局策動的第二屆「國際醫療健康周」將於5月16至31日載譽歸來，並以「亞洲醫療健康高峰論壇」及「香港國際醫療及保健展」作為旗艦活動，進一步促進醫健產業的交流。

以「醫健躍變 重塑未來」為主題，「亞洲醫療健康高峰論壇」由香港特區政府及香港貿發局合辦，將於5月17日在香港會議展覽中心舉行，18日則以線上形式舉行，「香港國際醫療及保健展」則將於5月16日至18日在香港會議展覽中心同期舉行。

（特約）