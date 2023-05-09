把握大灣區醫健創新機遇  重塑未來新格局

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上海生物醫藥基金在港舉辦滬港生物科技企業交流座談會 兩地產學研醫資代表聚首一堂 促進本港生物科技發展
隨著不同城市的發展及人口變化，香港與大灣區其他城市均面對不同的醫健需求，相關產業的發展因而出現新契機，香港與大灣區各城市共同把握機遇的同時，可塑造怎樣的新格局？
大灣區機遇 促港成亞洲最大生物科技融資中心
海通國際在港紮根多年，是經驗豐富的中資投行, 在建立完善的金融服務網絡下，其定位除了「立足香港、面向全球」，亦早已致力成為連接中國與海外資本市場的橋樑，並洞悉中港醫藥行業發展的需求及機遇。
海通國際執行委員會委員石平先生表示，香港的醫藥臨床試驗標準與國際接軌，加上在「港澳藥械通」等政策推動下，兩地於藥物和醫療儀器目錄及醫療試點等方面已有進展，將有利大灣區醫藥產業互利互通互融，「香港與內地可繼續發揮互補優勢，支持更多有潛力的企業集資以實現醫健創新，借助香港的融資及產業平台走向全球」。
石先生補充，香港具備「背靠祖國 聯通世界」獨特優勢，在港交所陸續為生物科技企業及科技型企業提供新機遇下，促使香港成為亞洲最大的生物科技融資中心。
外資看好灣區醫療協同效應
屹立中國逾25年的和睦家醫療，現時為中國最大、最具知名度的綜合高端私立醫療機構，亦看好大灣區未來的醫健發展新格局。新風醫療副董事長兼和睦家醫療創始人李碧菁女士（Ms Roberta Lipson）指出，和睦家醫療轄下醫院及診所遍及中國眾多大型省市，當中除了廣州的綜合醫院外，集團於2022年在深圳開設集團最新、最大的醫院，和睦家醫療看好香港與廣東地區之間於醫健發展的協同效應。
李碧菁女士說：「隨著粵港澳大灣區政策出台，我們能夠將內地的人才與設施網絡與香港的人才庫連接，使香港的醫學專家將其經驗及才能應用於廣東省醫療機構的同時，香港病人亦可到內地優秀、寬敞、設備齊全的醫院接受治療」。她補充，深信兩地互相學習及合作可令雙方得益，正積極研究廣州綜合醫院跟香港有關方面在醫護培訓領域的合作。
內地新冒起醫藥科企 盼踏足香港出海美國
近年內地醫藥創新發展迅速，掘起的醫藥科技公司正期待從香港走向國際。康邁迪森（北京）醫藥科技有限公司成立不足三年，致力以電腦輔助藥物設計及人工智能等技術研發藥物，其首席執行官萬小波先生說，本月舉辦的第三屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，是公司首次接觸內地以外市場的機會。
康邁迪森所採取的嶄新技術，有效提升藥物研發的效率及降低所需成本。萬先生表示，現時是公司「出海」的時機，首階段希望接觸美國的生物醫藥市場，「AI製藥在中國於過去兩三年的發展飛速，現已進入驗證商業模式的階段。要走出中國、接觸國際，香港是非常好的全球溝通平台，我們可繼續在中國研發，再從香港出海，與國際洽商」。
港科企善用灣區地理優勢 冀政策助發展行業生態系統
2019年成立的大灣生物有限公司，總部在香港科學園，研發中心則設在東莞，公司運作模式正善用大灣區的地理優勢。大灣生物有限公司董事長兼聯合創始人梁國龍先生表示，公司主打把人工智能技術運用於生物工藝開發中，主要提供細胞株構建和培養基開發服務，亦可為客戶提供定制化產品，目標是解決藥物研發周期長、失敗率高等研發常見問題。
梁先生表示，內地的醫健科技市場遠較香港的發展蓬勃且成功，「好像上海、杭州、蘇州等創科重地，有發展逾二十年的創科企業及投資機構，生物科技界的行業生態系統發展完善，不論在引進資金或促進創科研究商品化方面亦得心應手，香港在制定相關政策時值得向其借鏡」。
善用大灣區優勢 互補為新格局之要
香港科學院院長、創新診斷科技中心主任、香港中文大學李嘉誠健康科學研究所所長、李嘉誠醫學講座教授及化學病理學講座教授盧煜明教授表示，大灣區格局的重心是香港與大灣區其他城市的優勢互補。
盧教授表示，香港已有兩間位列世界排名前50的醫學院，其醫學研究貢獻為醫健發展的優勢之一：「例如我發明的『無創產前診斷技術』已在全世界廣泛應用；中大莫樹錦教授嶄新的『肺癌標靶治療』、趙偉仁教授帶領的醫療手術機械人研究等等，都是推動未來醫健進步的重要發展」。盧教授認為，若要盡顯優勢，香港與大灣區其他城市需盡快實現研究資源的互聯互通，尤其是於基因樣本及數據方面，「要發展醫療產業，不能僅局限於700萬人，大灣區逾8000萬人口有助發揮香港所長。」
由香港貿發局策動的第二屆「國際醫療健康周」將於5月16至31日載譽歸來，並以「亞洲醫療健康高峰論壇」及「香港國際醫療及保健展」作為旗艦活動，進一步促進醫健產業的交流。
以「醫健躍變 重塑未來」為主題，「亞洲醫療健康高峰論壇」由香港特區政府及香港貿發局合辦，將於5月17日在香港會議展覽中心舉行，18日則以線上形式舉行，「香港國際醫療及保健展」則將於5月16日至18日在香港會議展覽中心同期舉行。
（特約）