上海生物醫藥基金在港舉辦滬港生物科技企業交流座談會　兩地產學研醫資代表聚首一堂　促進本港生物科技發展

▲ 上海生物醫藥基金在香港舉辦「滬港生物科技企業交流座談會」，滬港生物醫藥生態圈代表彙聚。

上海生物醫藥基金近日在香港舉辦「滬港生物科技企業交流座談會」，旨在促進香港生物科技的發展。此次活動是繼3月底香港科技園代表走進上海生物醫藥基金，合辦「滬港生物科技創新轉化研討會」後，滬港兩地產學研醫資生態圈代表的又一次標誌性交流。

上實集團、上海醫藥、上海生物醫藥基金聯同天津醫藥、雲南白藥及基金投資企業代表親自抵港出席座談會。代表們還走訪多個香港政府部門，並與香港生物醫藥創新協會、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、金融機構、投資機構、知名學者和醫生等積極交流，共商加快香港生物科技發展的有效途徑。

上海生物醫藥基金一直致力促進滬港兩地生物醫藥產業的創新、合作與交流，對滬港兩地的資源運用、香港生態的建設與產業的培育均有深刻的洞見。自2020年成立以來，基金圍繞生態搭建、資本對接、政策聯動、上下游協同、產業整合和人才輸送等方面，為加強滬港合作開展了大量工作，累積了豐富的經驗。參與座談會的香港產學研醫資代表對香港生物科技發展的優勢、痛點及瓶頸了解透徹，各方就香港如何把握機遇，加速生物科技產業發展，進行了深入交流，得出的觀點與結論對行業的發展具有獨特的參考價值。

發揮龍頭企業作用

在生態圈交流座談會上，上海生物醫藥基金總裁劉大偉分享說：「從全球領先產業集群的發展經驗來看，龍頭企業往往起到至關重要的帶動作用，尤其是大企業研發中心，能提供大量就業職位並培養本土科研和工業化人才，吸引眾多承接上下游業務的企業，帶動產業集中發展。生物科技企業研發周期長、資金需求和經營成本高，香港政府不妨考慮着力引進龍頭生物科技企業以及在重要技術有突破性進展的企業，並向它們提供相應政策優惠，吸引它們在香港設立地區總部或研發中心，形成標杆效應。本次隨上海生物醫藥基金來港的雲南白藥、天津醫藥集團、東富龍、樂普醫療、鎂信健康、術銳機器人及矽基仿生等都是行內的明星企業，均表示未來希望能有機會在香港落地發展，結出碩果。」

香港政府與上海生物醫藥基金的想法不謀而合。基金在港調研獲悉，港府最近設立的引進重點企業辦公室正積極評估具有戰略意義企業的生態效應，了解其具體落地訴求，加緊制定針對目標企業的特別措施，包括用地、稅務、融資、員工簽證及子女教育等，為它們量身訂制方案 ，協助它們順利開展香港業務，務求加快生物科技領域龍頭企業落地香港，形成集聚效應。

▲ 上實集團總裁、上海醫藥集團董事長周軍（中），上海生物醫藥基金總裁劉大偉（左）和香港生物醫藥創新協會創會會長盧毓琳（右）合影。

加快研究成果轉化落地

香港是亞洲唯一坐擁5間全球百強大學的城市，在生命科學、藥劑、醫學範疇的基礎科研實力領先全球，臨床研究也享譽國際 ，只可惜在加快研究成果轉化落地方面相較內地仍有改善空間。

香港生物醫藥創新協會創會會長盧毓琳認為，港府素來是「慷慨的投資者」和「創新的推動者」。不過，香港在工業人才、研發服務和臨床試驗激勵機制方面較內地仍有待提升，「轉化全鏈條」尚存在瓶頸，「上海生物醫藥基金在產學研生態圈方面積累了深厚的經驗和豐富的資源。未來，在該等機構的大力推動下，希望香港高等院校及科研機構能與上海及長三角地區互補優勢。」此外，盧毓琳特別呼籲香港盡快設立「港版FDA」，與國際數據互認，體現一國兩制優勢，為本地科研成果轉化落地打通最後一環。

對此，上海生物醫藥基金總裁劉大偉回應說：「內地的工業優勢和市場優勢確實無可比擬，不過當下精準醫學的發展趨勢，需要更精準分類的藥物研發，香港可以利用國際化臨床試驗管理模式的品牌優勢，推動本地臨床試驗中心和內地醫院合作提升入組效率，在一國兩制的框架下，設計信息數據與樣本跨境使用的創新機制。」

頂層設計推動跨學科發展

目前，全球生物醫藥發展迅速，新技術、新機制、新靶點層出不窮。同時，企業與研究機構之間對於尚未滿足的臨床需求競爭十分激烈。

對此，上海生物醫藥基金投資企業代表，矽基仿生合夥人、全球戰略官Patrick Nowlin分享說：「生物醫藥發展至今，已不能憑單一學科的技術尋求研究上的突破，需要跨機構、跨學科、跨地域的合作，矽基仿生就是將人工智慧、工程學和醫學相結合的典範，公司的研發和生產都需要跨學科人才的緊密合作，我們將來自不同國家、不同背景的人才彙聚於大灣區，共同為中國和全球患者研發創新產品。」他期望，香港能充分發揮國際化科研基礎與跨學科人才培養方面的優勢，在跨學科IP保護及產品註冊方面走在前列，充分運用本港大學的資源開展國際臨床研究，推動國際化產品上市。

▲ 上實集團總裁、上海醫藥集團董事長周軍（左）與香港科學院院長、香港中文大學醫學院副院長盧煜明（右）深入交流。

在總結座談會時，上實集團總裁兼上海醫藥董事長周軍分享了海外經驗，指美國及新加坡均設立了提供科學意見的專責部門，為總統及政府高層就重大政策和計劃提供科技分析。他認為：「香港也可以借鑒海外的經驗，統籌、優化政府的研發資助機制，建立生物醫藥專項管理系統。上海生物醫藥基金為早期孵化和研發賦能，搭建了職能全面的團隊，並成功孵化和投資一批在生物醫藥方面潛力極高的企業，我們希望成為滬港兩地優秀科學家和創業者的同行者，推動產學研醫資的協同創新。」

（特約）