講了很久的港車北上政策終於要落實。六月開始申請，七月開始通行，可從香港開自己的車直接通過珠海，到達廣東省內不同地點。作為打通大灣區自駕出行方式，可說是突破的第一步，可是還是有不少細節需要留意。

看到不少珠海的自媒體及房產公司，急不及待已發布了很多關於港車北上，會讓珠海經濟受惠的帖子。譬如有說到，因為港車北上指定必須通過港珠澳大橋由珠海入境，所以，理論上珠海就自然成為北上的第一站。那珠海的房地產在吹甚麼風呢？就是這會變成港人大量投入珠海經濟的訊號，旅遊當然是直接的受益行業，就連房產市場也會更形活躍。

他們比較珠海和香港的樓價，提到珠海舊城中心可能只是香港樓價的四分之一，價錢最高的橫琴新區也可能是香港的三分一或一半樓價。認為港車北上落實之後，會直接產生一個港人搬到珠海買房居住的一小時生活圈。但事實上，現階段的港車北上，遠遠還未是一小時生活圈概念，因為此計劃中，車牌使用的期限以及申請都有限制，遠非一個等同兩地長時期隨時開行的牌照。

另一個是中港牌的價錢問題，幾年前通過皇崗口岸出入的中港牌，竟然去到一百二十萬元！疫情三年，中港牌的價格已經有所回落，港車北上實施後，會否令中港牌的需求進一步減少？

實情是，港車北上針對的是私家車主，中港牌則是以公司登記，多作為運輸貨物用途，兩者性質不同。現階段港車北上作為融合廣東省的象徵意義更明顯。可是必須提醒，除了足夠的保險等準備，上路時因應中港兩地駕車習慣及文化的不同，務必特別小心。