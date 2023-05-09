七月份的跑步活動臨近，雖然只是十公里，也該開始鍛練一下。星期天，約好跑友，在城門河輕鬆跑，當日氣溫二十六度左右，或許因太陽高掛，總是有點悶熱，經過自助售賣機時，忍不住要讓自己滋潤一下。

阿Sa說：「我現在跑步後，通常飲用低糖的電解質飲品，畢竟正常版的好像太甜啊！」我一口氣喝了半枝水，說道：「若果只是十公里的距離，水份補充已很足夠，但若因為天氣熱，大量出汗，也有無糖的電解質飲品可以選擇。」

她續問道：「低糖不也是個好選擇嗎？」

「當然，相比正常甜度，已經好了一點，但是，游離糖的攝取，還是愈少愈好。而且，根據香港營養標籤的營養素含量聲稱，『低糖』是指該飲品每一百毫升的糖份低於五克，已可在包裝紙上寫上『低糖』二字；即是說，如果該飲品每一百毫升含四點九克糖，已經是『低糖』。以一枝五百毫升的飲品為例，就算標示『低糖』，也可以有二十四點五克糖，以每茶匙糖約有四克計算，即是喝畢一枝，你已經等同吃進六茶匙糖，這個並非小數目啊！」我解釋。

「六茶匙？這個數字實在太恐怖。弊！我每天早上飲用的豆奶也說是『低糖』的，豈不是……」阿Sa怪叫。

「別依賴營養聲稱的『低糖』，不妨看一看營養標籤上標明的實際含糖量，有些低糖的產品，每一百毫升也只有兩克糖的例子！總之，含糖量愈低愈好啊！」