上月，主題公園舉辦的「高達之父．大河原邦男50周年展」剪綵及傳媒預展活動，邀請香港知名漫畫家、動漫及模型KOL和媒體記者參加，最終是一片不滿之聲收場，皆因安排混亂兼不周，激嬲很多參與者和傳媒記者，令本來是漫畫界之盛事，變成一件憾事，皆因社媒全被負評和批評洗版。

很多漫畫家和KOL都批評安排欠妥當，嘉賓要被迫淋雨等入場，有本地漫畫家事後在社媒透露，主辦方邀請他時，是說到時請他跟主角大河原邦男交換畫板，但去到現場才發現是被安排「排隊攞簽名」，成件事有被利用充撑場面之嫌。另外，傳媒記者的採訪安排也被指有問題。本來有「高達之父」這隻靚牌在手，只要現場安排正正常常，理應翌日都是正面報道；但卻因為安排不當，被邀人士一面倒在社媒發文大罵。

另一單也相當有趣：話說某銀行周年紀念酒會，邀請了政府高官、傳媒高層、知名人士參與；但奇怪的是，當傳媒高層們到場時，才發現被安排在某處觀看現場直播，與其他嘉賓隔絕。問到何解有這樣安排時，回覆是主場太多人，為安全故有此安排。傳媒高層們面面相覷，無癮至極。

這其實是公關event management最基本的知識，但知識只是硬件，最重要的還是對人的態度。現時有些公關對待傳媒人，僅視之為「利用」的關係，視他們只是幫手「報道」的工具而已，從很多公關人的實質安排和對待上，可看得出一種對傳媒朋友不懂尊重的態度。

公關這一行質素參差，有非常專業的，但也有自稱是「公關」卻常替客戶釀出災難的公司。因此，找一間甚麼樣的公關公司，足以決定一個event的成敗。我有一份公關公司的黑名單，因為一個event只得一次，若找來的公關公司安排不周、態度差劣而陷客戶於不義，這是何其諷刺的一件事！但凡友人相詢，我必坦言其往績兼不諱言絕不推薦。