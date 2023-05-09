半導體業兩大新趨勢 AI助突破瓶頸

半導體行業的泰山北斗摩爾（Gordon Moore）月前逝世，終年94歲。摩爾作為美國半導體巨頭Intel的聯合創辦人之一，最著名的貢獻便是大名鼎鼎的「摩爾定律」（Moore’s Law），即積體電路上的晶體管數量每兩年左右便會翻倍。雖然此定律起初只是一個基於有限樣本而得出的趨勢，但Intel乃至其他公司卻視為行業的金科玉律，全力向此目標進發，以致定律持續應驗了數十年。

全面進步放慢 「摩爾定律」難繼

雖然摩爾定律是否已死眾說紛紜，但半導體進步速度放慢確是不爭的事實。值此契機，正好簡單回顧半導體行業的重大里程碑，並展望未來的發展方向。

現時半導體主要是指用「互補式金屬氧化物半導體」製程（CMOS）製成的晶體管產品。然而，在50年代末，主流製作方式並非CMOS製程，而是「雙極性電晶體」製程（Bipolar Junction Transistor，BJT），只是後來CMOS在「PPACt」（即performance、power、area、cost、time to market）都有長足進步下，才變成主流標準；當然，在某些高功率應用中，BJT仍被使用，或是與CMOS共同形成新的特殊製程。

說回CMOS，早期的時候可以實現「PPACt」的全面進步，亦可以實現比「摩爾定律」更進一步的「登納德定律」（Dennard Scaling），這是指隨着製程進步（例如由500納米進步至350納米），尺寸（例如晶體管閘極的長度及寬度）會縮小30%，令面積減少50%，亦因面積變小令電容值減少30%，而為了令電場強度不會因製程進步而改變，電壓的強度亦可以減少30%，以更節省電力；最後，電容值下降亦會減少RC延遲，令電路的工作速度更快。但這種全方位進步，在2000年早期便已停止，早於摩爾定律。

第二個令處理器速度變快的關鍵，在於加快時脈速度（clock speed），亦即工作頻率。一個電腦系統需要一個指揮，統籌不同部件的合作，這個指揮通常是晶體振盪器，例如石英晶體，原因在於其自有的壓電（piezoelectric）特性。晶振通常用作系統的時鐘，把一秒劃分成不同的標準長度（如百分一秒），使部件在每個時鐘周期可以作一個行動，因此透過提升時鐘頻率（即縮短每個周期），可以令不同部件在一秒內完成更多操作，改善運作速度。

這種做法在70至00年代大行其道，可以在不改善製程下，令處理器變得更快；然而，不斷超頻最終會令電路的工作溫度過高，以至電路無法正常運作，在電腦或伺服器等產品，尚可以加裝如液冷管道等主動散熱部件繼續超頻，但在不少移動式應用裝置如手機，則不太可能犧牲寶貴空間加裝散熱部件。

第三個變快的方法，在於升級至更高字組長（word size）的處理器，令處理器一次可以讀取的資料或指令量增加，減少處理器訪問內存的次數。自70年代起，字組長便由著名的Intel 4004之4-bit，一直升級至目前主流的64-bit，然而目前的64-bit處理器已經足夠複雜，令大規模升級至128-bit的可能性不高。

比較各廠製程數字 已無意義

回到製程升級的部分，以往的製程命名（如500納米）與晶體管的閘極長度一致，甚至閘極長度（gate length）有時短於製程的命名；然而，隨着閘極因製程升級而一直縮短，開始出現一系列的短通道效應（short channel effects），如drain induced barrier lowering（DIBL），令電路極易漏電，功耗大幅上升，因此在22納米製程開始，Intel率先轉向FinFET架構，在閘極中插入魚鰭式的導電通道，增加閘極對通道的掌控力，以減少漏電及降低功耗。此舉非常成功，亦令其他晶圓代工廠在之後的所有先進製程，都採用FinFET的方式製作晶體管；及至目前三星在3納米採用的GAAFET，也可大概視作升級版的FinFET。

而於FinFET面世前，製程命名實際上已失去其意義，原因之一正是短通道效應，只是命名習慣沿用至今。因此，再比較不同公司間的先進製程意義亦不大，原因在於它們並沒有按統一的製程標準，以致在不同製程指標的數值也並不一致；而製程名稱的後綴（如台積電N3P的P）亦反映「PPACt」同時進步已不太可能，因此只能選擇其中一方面參數作改善，並犧牲其他參數。

先進封裝＋新材料 需靠AI創新

如此一來，未來的半導體產業有何趨勢？第一大趨勢當屬先進封裝，以往在電路板上的晶片，會透過電路板的電綫相互連接，但傳統的電綫密度低、寬度闊，令晶片間通訊量有限；透過2.5D封裝（即有一個矽中介層互連晶片）或3D封裝（晶片垂直堆疊，直接互連）等先進封裝方法，可大幅提高晶片間的通訊量，令某些程序可以外判予專業的晶片負責，改善系統速度。

第二個趨勢是採用新一代的材料製作半導體，取代目前的矽，其中一款材料便是砷化硼（Boron Arsenide）。目前矽基半導體的瓶頸之一，在於空洞遷移率低於電子遷移率，而砷化硼的空洞及電子的遷移率（即空洞或電子在電場作用下的移動速度）均優於矽，且導熱性能更好，方便用於如電動車等高溫高壓場景。

然而，目前砷化硼仍只是在實驗室小規模製作的階段，遠未達至經濟可行的地步，如果砷化硼的製備方法與目前的CMOS製程類近，令既得利益者得以延續其優勢（半導體資本開支極大、沉沒成本很高），亦會加速這類新材料投入商用的過程。

總括而言，半導體工業進步速度減慢，或是難以避免的趨勢，畢竟過往的進步幅度已十分驚人。在AI催生大量算力要求的背景下，半導體所達致的硬件改善，會直接影響人工智能的普及程度；同時，人工智能亦可反哺半導體，令半導體取得新突破。或許正如地球上已無人類可勝過AI圍棋選手，半導體的突破還是要靠未來更聰明的AI發掘新思路，而人類只餘下向AI老師請教的戲份吧。

▲ 在AI催生大量算力要求的背景下，半導體所達致的硬件改善，會直接影響人工智能的普及程度；同時，人工智能亦可反哺半導體，令半導體取得新突破。（法新社資料圖片）