思考未來定位 力保港國際金融地位

不經不覺，2023年第一季已結束，不論是香港還是美國市場，也陸續有通脹受控、利好商界的經濟政策出台，但香港和美國的投資者仍對後市持觀望態度，其中一個主要原因就是要因應俄烏戰爭的戰局發展，才能對後市作出部署。

中國促俄烏停火 消除不穩因素

中國剛完成政府換屆，對外繼續主張「以和為貴」精神，最新的進展是繼「外交部12條」後，國家主席習近平亦親自訪問了莫斯科，與俄羅斯總統普京非正式會談達4個半小時。從政策層面看，現在戰爭不想打也打了，中方希望的就是一個「南北韓方案」，即不管誰是誰非，盡快在前綫停火；至於克里米亞等領土主權誰屬、兩國邊界應如何劃定、有沒有簽訂國際法框架下的和約，中國意見不大：若不能天下「太平」，維持長期「和平」，只要其中一方在自身勢力範圍內，另一方就算親西方也可照常貿易，總之能消除現時政治上的高度不穩定因素就好。

據早前洩漏的美軍文件顯示，根據天氣、物流和新兵訓練的進展，烏克蘭新建的德械和美械旅，在3月時是計劃在上月30日於東部發起大規模反攻，預料主力突擊部隊將有4萬人，另加現有的邊防部隊等，大軍估計總數有20至40萬人；而俄軍正規軍在過去數月基本上是一直停留在休整狀態，只有編制外的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵小規模地向前推進。

這種理想的世界秩序，正在交戰中的俄烏兩國未必聽得進去；不過，同樣的原則令中國成功撮合沙特阿拉伯和伊朗恢復外交關係。當然，這是否真的能帶來長期和平，還需時觀察，例如看兩國雙邊貿易和人員往來數量，以判斷成效，但重要的一點是，如果兩大產油國不「鬼打鬼」，以後在增產減產上可同步行動，對國際油價的話語權將有所增加。

未來戰局進展 勢牽動資本市場

回到烏東，現時雙方如箭在弦，大批軍援烏克蘭的先進西式裝備被送往前綫；不過，裝備數值的優劣只是一方面，很多時候大型進攻行動的後勤物流，特別是彈藥供應能否追上，才是影響戰況的重點。例如美軍說好了提供M1主戰坦克（M1 Abrams），在台面上也是說要延遲交付（是否掩眼法則無人可知），所以後勤將是反擊戰能否成功的其中一大未知之數。

烏方反攻的上策，當然是從一個或多個方向直接打到俄羅斯邊境，下策則是雙方又再死傷無數後，前綫大致維持不變，即韓戰中後期的格局；烏軍也可直接向東北攻入俄羅斯本部，打到莫斯科近郊迫和，亦不是太天馬行空的事；而美國會否在別處開辟第二戰綫，現時亦未可知。

無論如何，第二季資本市場的興奮或和擔憂，看怕也將會是伴隨着烏克蘭戰況發展去走，所以反攻一日未開始，市場仍是缺乏方向；暫時唯獨是部分美國軍工股，例如洛歇馬丁（Lockheed Martin，LMT）便因戰爭關係股價創新高，生產M1主戰坦克的通用動力公司（General Dynamics，GD）則升幅滯後，還看援烏坦克的運送進度。

人幣國際化邁新階段 港添機遇

對於香港和中國，短期而言若烏軍反攻順利，有可能促使中國的經濟政策重新向西方市場傾斜，有利港股和在美國上市的中概股。事實上，自去年3月俄軍失利以來，在國內已鮮見新「辣招」，經濟政策不再是鷹派主導，而烏克蘭「以小搏大」的故事，理論上亦可刺激加密幣等顛覆性新興投資品價格快速上揚；但即使反攻不成功，繼續膠着也是「穩定」，有利於中國，所以整體來說第二季筆者也是看好。

反而是下半年中國推進人民幣國際化邁新階段，同時英美「加密幣合規化」也有進展，雖然兩者的行政批文程序和法律審議工作都已進行中，不會有太多變數，但到今年下半年和明年初實際執行時，哪一方有較大調整本幣滙價的「牙力」和行動空間，以及兩者在國際市場互動將會產生甚麼火花，將要因應未來兩個月戰況而定。

而香港不論是向左走還是向右走，此刻也是時候思考未來定位。行政長官李家超近期已多番強調，香港要繼續提升國際金融中心地位，而事實亦證明，過去20多年，不論是Tesla電動車、大疆無人機，還是「爆煲」前名列世界第二的FTX加密幣交易所，發迹的關鍵地點其實也是香港，而後再影響世界發展；反而是本港官僚能不能有更遠的眼光、社會能不能有更開放的文化，將決定我們能否在這急劇轉變的世界中，維持「世界一綫城市」的地位。

▲ 第二季資本市場情緒與走勢，大機率將伴隨着烏克蘭戰況發展變化。（路透社資料圖片）