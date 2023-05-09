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Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文

行政人員版 2023/05/09

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社會愈來愈重視私隱，各大社交平台亦推出不同功能，讓用戶選擇受眾，發布私人內容。Twitter朋友圈服務Twitter Circle本讓用戶發布推文予已選定的社交圈子，上月有用戶發現Twitter

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欄名 : 科技新知

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