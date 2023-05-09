Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 行政人員版 2023/05/09 分享： 分享： 社會愈來愈重視私隱，各大社交平台亦推出不同功能，讓用戶選擇受眾，發布私人內容。Twitter朋友圈服務Twitter Circle本讓用戶發布推文予已選定的社交圈子，上月有用戶發現Twitter ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 今日 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 2023/05/08 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 2023/05/08 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 2023/05/05 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 2023/05/05 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 科技行業 創新科技及應用 服務 社交平台 Twitter