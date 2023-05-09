Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 行政人員版 2023/05/09 分享： 分享： 微軟旗下通訊軟件Microsoft Teams的視像會議功能，被企業及學校廣泛使用。其支援的虛擬背景功能近日亦有更新，除了靜態圖片，用戶將可用動態影像作背景。 是次為Microsoft Teams自 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 今日 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 2023/05/08 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 2023/05/08 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 2023/05/05 Gmail認證帳號添藍剔 收件人易辨識電郵來源 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 2023/05/05 GPT-4訓練來源 學者：含大量科幻小說 科技行業 創新科技及應用 軟件 Microsoft