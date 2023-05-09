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Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場

行政人員版 2023/05/09

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微軟旗下通訊軟件Microsoft Teams的視像會議功能，被企業及學校廣泛使用。其支援的虛擬背景功能近日亦有更新，除了靜態圖片，用戶將可用動態影像作背景。

是次為Microsoft Teams自

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欄名 : 科技新知

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