中環去福田 議員實測高鐵快過東鐵

北上搭高鐵還是東鐵好？各區居民各有選擇，若是從中環出發又如何？立法會A4聯盟日前兵分兩路，實測從中環去深圳福田，坐高鐵和東鐵哪個較快，藉此探討高鐵「地鐵化」的可行性及重要性。

冀探討高鐵「地鐵化」

結果，

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