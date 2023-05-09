中環去福田 議員實測高鐵快過東鐵 政治版 2023/05/09 分享： 分享： 北上搭高鐵還是東鐵好？各區居民各有選擇，若是從中環出發又如何？立法會A4聯盟日前兵分兩路，實測從中環去深圳福田，坐高鐵和東鐵哪個較快，藉此探討高鐵「地鐵化」的可行性及重要性。 冀探討高鐵「地鐵化」 結果， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 陳帆撑區會改革 「家傭論」建制不滿 2023/05/08 陳帆撑區會改革 「家傭論」建制不滿 引入外地學生 難填補港學位空缺 2023/05/06 引入外地學生 難填補港學位空缺 建制新任務 「上街」解說區會改革 2023/05/05 建制新任務 「上街」解說區會改革 官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？ 2023/05/04 官員議員周六友誼波 特首落場「搞邊科」？ 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 2023/05/03 下流人渣狗奴才 列入立會「粗言字典」 政治 高鐵 香港 立法會 深圳 中環 梁振英 行政會議 新民黨 高永文