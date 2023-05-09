PopWalk母親節食歎買攻略 市集＋親子單車遊＋消費指定金額享禮券回贈

為迎接母親節，黛安知道將軍澳Ocean PopWalk準備咗連串食、歎、買驚喜，由周五至日（5月12至14日）一連3日，砂丘企劃將喺海天晉滙舉辦「愛與花の物語母親節市集」，20多個本地人氣特色品牌及工作坊將進駐，例如以歐式庭園風格花藝創作為主打嘅HB Florist x HaBit Boutique，將設有鮮花花盒、花球等，仲有光雕藝術手工藝品店Make Your Own Shine嘅日式光雕成品，如可愛動物、花卉等，大家可以揀份禮物送畀媽咪。商場更為各位媽媽準備食歎買攻略，消費滿指定金額可享高達$300禮品、禮券回贈。

公關姊妹話，PopWalk有多間餐飲商，集日、韓、泰、歐美等多地嘅美食，大家可陪媽咪歎下唔同美食。而日系單車tokyobike將會喺母親節期間推出特備活動「將軍澳單車遊︰橋上的車兒」，例如參加5月14日嘅日場活動，由專業單車導師帶領，暢遊將軍澳跨灣大橋及區內隱世景點，團費$150已包租單車及攝影服務，媽媽更可享75折優惠。踩完單車、行完街，仲可以帶媽咪到商場新開嘅玄Silence Massage放鬆全身筋肌㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ 日式光雕成品