試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選

台中自兩年前開通了捷運，交通便利不少，不少新派酒店也成為焦點。去年中開業的李方艾美酒店，因地理位置極佳，格局典雅豪華之餘，房價卻相對實惠，因此以性價比甚高而深受網紅歡迎，成為台中推介酒店兼打卡之選。

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