試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 副刊版 2023/05/10 分享： 分享： 台中自兩年前開通了捷運，交通便利不少，不少新派酒店也成為焦點。去年中開業的李方艾美酒店，因地理位置極佳，格局典雅豪華之餘，房價卻相對實惠，因此以性價比甚高而深受網紅歡迎，成為台中推介酒店兼打卡之選。 李 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 2023/05/08 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 2023/05/06 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 2023/05/04 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 2023/05/02 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 2023/04/25 奧海城泰國節2023 送免費泰國機票 酒店及旅遊禮券 酒店 台灣 台中