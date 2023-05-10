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試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選

副刊版 2023/05/10

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台中自兩年前開通了捷運，交通便利不少，不少新派酒店也成為焦點。去年中開業的李方艾美酒店，因地理位置極佳，格局典雅豪華之餘，房價卻相對實惠，因此以性價比甚高而深受網紅歡迎，成為台中推介酒店兼打卡之選。

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欄名 : 旅事通

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