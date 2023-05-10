傳媒朋友對某些自以為做着公關的人士表示反感，皆因其行為令人感煩厭，我也試過被自稱公關人奪命追魂call，猶如欠佢周身債一樣，對這類人，交過手一次以後咪搞。以下是傳媒朋友們真心想對公關說的話：

一、不要發完新聞稿就即刻來電問收到未，然後不理人家忙碌與否，一輪嘴hard sell。請不要那麼做，若我們看完覺得吸引，自然會call你。

二、沒回應或沒反應，即是告訴你，我們現時非常忙，又或沒興趣。若過幾天再來電聯絡，無問題，有時也明白你需要follow-up，但態度咪如追債般，兼且follow-up一次，人家表示無興趣就應適可而止。

三、花點時間跟傳媒建立關係，若大家有個關係的基礎，起碼我見到你的電話，是有交情的人，百忙之中也會接或有空會覆。跟我們有交情的公關，哪用新聞稿？有甚麼事撥個輪過來直接傾便可。

四、Pitch傳媒時請先做點功課，連對方是男是女、風格作風、專長寫甚麼、最關注是甚麼都不知，你認為自己pitch到的成功率有多少？這種「唔知埞」的公關，不是懵就是懶，只要肯事前做點功課，一定不致於此。

五、不要pitch我們你的CSR項目，現時間間企業都要做CSR，不是環保就是弱勢社群，又或是長者兒童等等，有邊間公司無做呢？你做好事之餘，他們也做，那我為何報道你而不提及他們呢？我們沒有義務替公司宣傳它們的CSR，除非你有一個特別的角度或故事，否則，單單一項CSR項目，不要問點解我們無興趣，因為間間公司都在做的時候，那就不是新聞。

專業的公關朋友當然深明此道，故懂得跟傳媒朋友保持友善及恰如其份的關係。但有些掛着公關人之名的行為，真的不敢恭維，明明是自己安排得不好，卻在現場鬧罵或呼喝傳媒記者，無論甚麼原因，這樣做已在傳媒和客戶面前輸掉專業，亦把整體公關行業的水平拖低了。