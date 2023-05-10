浸大社工系舉辦母親節嘉年華 副刊版 2023/05/10 分享： 分享： 香港浸會大學社會工作系將舉行「連家校共齊心計劃閉幕禮暨母親節嘉年華」，場內將設置專人教授DIY香水、橡皮印章飾物、養生茶包製作、焦糖爆谷放題等免費攤位，歡迎家長帶同孩子參與；屆時並有資深心理輔導及家庭 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 今日 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 2023/05/08 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 日本LOJEL 落戶尖沙咀 K11 MUSEA 2023/05/03 日本LOJEL 落戶尖沙咀 K11 MUSEA 社區共融遊樂日 2023/05/02 社區共融遊樂日 眼鏡Look Look設計比賽 2023/04/29 眼鏡Look Look設計比賽 母親節 香港浸會大學 親子活動 銀行