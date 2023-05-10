浸大社工系舉辦母親節嘉年華

香港浸會大學社會工作系將舉行「連家校共齊心計劃閉幕禮暨母親節嘉年華」，場內將設置專人教授DIY香水、橡皮印章飾物、養生茶包製作、焦糖爆谷放題等免費攤位，歡迎家長帶同孩子參與；屆時並有資深心理輔導及家庭

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