中醫問症，有《十問歌》作規範，每每必問患者小便習慣一事。雖名小便，但非小事一樁，若細想便秘者仍可數天才排便一次，而如果相同天數才有或能小便，這早已是內科頭等大事！問小便會圍繞如尿量每次每天總量、日晚間次數、如廁順或疼痛與否、小便忍耐能力及漏尿失禁等，這都能反映水液自臟腑代謝情況。本欄過往亦曾討論過膀胱過動症、前列腺炎症、下尿路炎症等，各病症有不同尿習慣及尿質量產量改變。若尿液混濁白色，如洗米水樣，中醫病名「尿濁」。尿濁既可急性發作，亦可衍生為慢性反覆出現病症。

急性或首次出現尿濁，可以因為平常好食肥膩或辛辣煎炸食物，或可由於其他疾病剛癒，但體內餘熱未清，促使熱濕下注膀胱影響氣化功能致病，產生色黃混濁尿液。病者亦見其他濕熱病邪為患症狀，例如口乾不欲飲、脘腹脹滿、大便秘結或不。因病程較短，患者體質一般仍為壯實，故治療濕熱，以苦淡清熱袪濕為主，臨床使用程氏萆薢分清飲為主。若症狀大為改善，之後可以用淡竹葉煲茅根水，以熱隨小便而清。

尿濁處理不當，或體質傾向虛衰者，則易出現慢性尿濁，症狀反覆出現。如前文所述，水液自飲食吸收，經脾、胃、小腸、肺、腎及膀胱等代謝轉化，才能產生尿液。若脾胃氣虛，每每日感勞倦，或進食油膩食物，水穀營養無以正常消化運化，營養物下洩膀胱，產生尿濁，此類脾虛患者予以處方補中益氣湯合燥濕固攝中藥。癒後湯水以北芪、黨參、白朮、製芡實及陳皮燉肉湯為主，功效健脾益氣。

若年老或久病為患者，多為腎元虧虛體質，時伴表現精神萎頓、腰膝痠軟、頭暈耳鳴。患者腎氣不足，無以固攝脂液，故下流膀胱為尿濁。處理腎虛尿濁，臨床需先鑑別腎陽虛及腎陰虛類別，陽虛者見面色蒼白、形寒肢冷、小便清長，中藥以金櫃腎氣丸為主，並加入固攝澀精中藥；陰虛者五心煩熱，咽痛小便短赤，中藥處理以清熱滋陰為主，方用知柏地黃丸。

小便能反映臟腑盛衰及平衡，平常解手時，不妨多看看尿液形態，並留意尿量、尿次數、疼痛或清空膀胱狀況，這定對自己多加了解，並對泌尿系統疾病防患於未然。

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