成就創新創業 核心在人才與組織

創新正當其時,圓夢適得其勢。在知識經濟時代,信息革命浪潮席捲,企業面臨的挑戰不僅來自雙循環的市場競爭,更是全球創新能力與數碼化實力的較量,領導者應要讓企業在急速變幻的商業環境中,通過政產學研跨界合作,實現持續增長與高效協同,從「創新創業」(「雙創」)維度實現突破,全面提升管理格局。

英國作家狄更斯(Charles Dickens)在其小說《雙城記》(A Tale of Two Cities)開頭寫道:「這是最好的時代,這是最壞的時代。」(It was the best of times, it was the worst of times.)在國際社會充滿不確定性的環境下,「雙創」是各國經濟成長動力的泉源;事實上,在2015年全國兩會上,國務院提出要把「大眾創業、萬眾創新」打造成推動中國經濟繼續前行的「雙引擎」,特別是鼓勵科技人員和大學生創業,當年兩會後「雙創」在內地的熱度更加高漲。

國際環境不明朗 「雙創」最好的時代

在「雙創」時代使命的驅動下,筆者通過自己近年的觀察和體驗,同時結合3位創新投資專家及創業者的洞見,包括高瓴資本(Hillhouse Capital)創始人及首席執行官張磊、紅杉資本中國基金創辦人、攜程旅行網及如家酒店創始人沈南鵬,以及和YC中國創始人、前微軟全球執行副總裁及前百度總裁陸奇,寫下此文與大家分享,希望「讓創新不再困難;讓創業不再孤單」。

對於企業而言,長期主義是一種格局,拒絕狹隘的零和遊戲,在不斷創造價值的歷程中,重塑企業的動態護城河。從事任何事業,只要着眼於長遠、躬耕於價值,就一定能夠經受時間的考驗;我們應該推崇偉大格局觀者,就是因為他們往往能洞察趨勢、深諳本質、擁抱變化、富有同理心,這些都是價值創造的最重要來源。

創造價值 創業者須具4大能力

芝加哥大學教授、經濟學者Amar Bhide在其所著的《新企業的起源與演進》(The Origin and Evolution of New Business)一書中指出,經濟學家把企業家在經濟思想史中表現出來的能力劃分為4類:對不確定性的承擔、對創新的洞察、超強的執行力與極致的協調能力,這與我們對創業者、具有偉大格局觀企業家的定義不謀而合:第一,擁有長期主義理念,能夠在不確定性中謀求長遠;第二,擁有對行業的深刻洞察力,在持續創新中尋找關鍵趨勢;第三,擁有專注的執行力,運用匠心把事情做到極致;第四,擁有超強的同理心,能協調更多的資源,使想法成為現實。

創業者和投資者的冒險精神,是推動科技創新、激發經濟動力的主要源泉。對於投資人來說,看人就是在做最大的風險控制,這比財務上的風控更加重要,只要把人選對了,風險自然就小了;關於組織,要看能否從強大的文化與價值觀中,孕育出優秀的治理結構、科學的決策機制與管理流程等系統能力,能否讓產品更優質、服務更人性,能否把個人能力昇華為組織能力,把部門能力轉化為集團能力。

長期的使命感和共同的價值觀,是激活人才的必要條件,有如光合作用般,它營造了一個積極向上、敢拼想贏的能量場,從而讓團隊成員之間不斷產生化學反應,釋放層出不窮的能量。

在奮鬥的過程中,難以預料前路如何;選擇與誰同行,比要去的遠方更重要。在科技創新和新商業革命的浪潮中,人的因素不應被遺忘,企業家精神不應被忽視。

反思5大要素 成就更好團隊

CEO至少要有兩項核心能力;第一,保持自由思考;第二,真正理解並實踐價值管理;同時應該扮演最先感知外界變化、最有動力引領企業的角色。多年前風靡全球的一本書《Working with Emotional Intelligence》(作者為哈佛大學心理學家Daniel Goldman)提到EQ的5大要素:

(1)自我認知(self-awareness);

(2)自我調節(self-regulation);

(3)自我激勵(motivation);

(4)同理心(empathy);

(5)社交技巧(social skills)。

以上要素都值得我們反思,以成就更好的自己及團隊。一個卓越創業組織最好的狀態,就是年輕的狀態,依靠內生的組織力,滿是憧憬;每一位企業家都應該是價值投資的天然實踐者。未來的構建需要無盡的想像力和踏實的執行力,這兩種力量滙聚在一起就是創新,而創新的核心正是人才與組織。

▲ 在國際社會充滿不確定性的環境下,「創新創業」是各國經濟成長動力的泉源。(新華社資料圖片)