成就創新創業 核心在人才與組織

創新正當其時，圓夢適得其勢。在知識經濟時代，信息革命浪潮席捲，企業面臨的挑戰不僅來自雙循環的市場競爭，更是全球創新能力與數碼化實力的較量，領導者應要讓企業在急速變幻的商業環境中，通過政產學研跨界合作，實現持續增長與高效協同，從「創新創業」（「雙創」）維度實現突破，全面提升管理格局。

英國作家狄更斯（Charles Dickens）在其小說《雙城記》（A Tale of Two Cities）開頭寫道：「這是最好的時代，這是最壞的時代。」（It was the best of times, it was the worst of times.）在國際社會充滿不確定性的環境下，「雙創」是各國經濟成長動力的泉源；事實上，在2015年全國兩會上，國務院提出要把「大眾創業、萬眾創新」打造成推動中國經濟繼續前行的「雙引擎」，特別是鼓勵科技人員和大學生創業，當年兩會後「雙創」在內地的熱度更加高漲。

國際環境不明朗 「雙創」最好的時代

在「雙創」時代使命的驅動下，筆者通過自己近年的觀察和體驗，同時結合3位創新投資專家及創業者的洞見，包括高瓴資本（Hillhouse Capital）創始人及首席執行官張磊、紅杉資本中國基金創辦人、攜程旅行網及如家酒店創始人沈南鵬，以及和YC中國創始人、前微軟全球執行副總裁及前百度總裁陸奇，寫下此文與大家分享，希望「讓創新不再困難；讓創業不再孤單」。

對於企業而言，長期主義是一種格局，拒絕狹隘的零和遊戲，在不斷創造價值的歷程中，重塑企業的動態護城河。從事任何事業，只要着眼於長遠、躬耕於價值，就一定能夠經受時間的考驗；我們應該推崇偉大格局觀者，就是因為他們往往能洞察趨勢、深諳本質、擁抱變化、富有同理心，這些都是價值創造的最重要來源。

創造價值 創業者須具4大能力

芝加哥大學教授、經濟學者Amar Bhide在其所著的《新企業的起源與演進》（The Origin and Evolution of New Business）一書中指出，經濟學家把企業家在經濟思想史中表現出來的能力劃分為4類：對不確定性的承擔、對創新的洞察、超強的執行力與極致的協調能力，這與我們對創業者、具有偉大格局觀企業家的定義不謀而合：第一，擁有長期主義理念，能夠在不確定性中謀求長遠；第二，擁有對行業的深刻洞察力，在持續創新中尋找關鍵趨勢；第三，擁有專注的執行力，運用匠心把事情做到極致；第四，擁有超強的同理心，能協調更多的資源，使想法成為現實。

創業者和投資者的冒險精神，是推動科技創新、激發經濟動力的主要源泉。對於投資人來說，看人就是在做最大的風險控制，這比財務上的風控更加重要，只要把人選對了，風險自然就小了；關於組織，要看能否從強大的文化與價值觀中，孕育出優秀的治理結構、科學的決策機制與管理流程等系統能力，能否讓產品更優質、服務更人性，能否把個人能力昇華為組織能力，把部門能力轉化為集團能力。

長期的使命感和共同的價值觀，是激活人才的必要條件，有如光合作用般，它營造了一個積極向上、敢拼想贏的能量場，從而讓團隊成員之間不斷產生化學反應，釋放層出不窮的能量。

在奮鬥的過程中，難以預料前路如何；選擇與誰同行，比要去的遠方更重要。在科技創新和新商業革命的浪潮中，人的因素不應被遺忘，企業家精神不應被忽視。

反思5大要素 成就更好團隊

CEO至少要有兩項核心能力；第一，保持自由思考；第二，真正理解並實踐價值管理；同時應該扮演最先感知外界變化、最有動力引領企業的角色。多年前風靡全球的一本書《Working with Emotional Intelligence》（作者為哈佛大學心理學家Daniel Goldman）提到EQ的5大要素：

（1）自我認知（self-awareness）；

（2）自我調節（self-regulation）；

（3）自我激勵（motivation）；

（4）同理心（empathy）；

（5）社交技巧（social skills）。

以上要素都值得我們反思，以成就更好的自己及團隊。一個卓越創業組織最好的狀態，就是年輕的狀態，依靠內生的組織力，滿是憧憬；每一位企業家都應該是價值投資的天然實踐者。未來的構建需要無盡的想像力和踏實的執行力，這兩種力量滙聚在一起就是創新，而創新的核心正是人才與組織。

（「2023香港大學全國創新創業大賽」報名詳情，請瀏覽：https://icb.hku.hk/chs/news/detail/news-202300324）

▲ 在國際社會充滿不確定性的環境下，「創新創業」是各國經濟成長動力的泉源。（新華社資料圖片）