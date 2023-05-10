深港互助互補 發揮大灣區優勢

行政長官李家超早前率領立法會議員和其他高級官員，赴4個大灣區內地城市考察，為期4天，是自香港特別行政區成立以來，最大規模的官方訪問團。

促兩地融合 實現疫後經濟復甦

行政和立法機構是香港的兩大核心，兩者之間的合作和協調至關重要。這次考察團由行政長官率領、立法會議員共同出訪，行政立法雙方同行，有助於加深行政和立法機構之間的相互了解，縮小彼此之間的距離，促進彼此之間的交流和溝通，更好地理解對方的工作和職責，並且能夠更好地協調和合作，確保政策的實施和執行更加順暢和高效，推進香港的發展和繁榮。

此外，此次訪問的主要目的，是推動香港與內地之間的融合進程。疫情對全球經濟和社會帶來了嚴重的衝擊，為了實現經濟和社會的復甦，香港與內地需要繼續加強合作，推進融合發展。

這次考察的行程安排非常多元化，涉及了智慧交通、人工智慧、無人機、智慧物流、文化創意、資訊通信技術、醫療工程和環保等多個領域，而訪問團的重點是香港的關鍵發展領域--創新和科技。

科技發展被認為是香港未來發展的關鍵因素，也是推動香港與內地融合的重要驅動力。考察團首天的行程安排就是參觀內地電動車龍頭比亞迪，很多人一直以為比亞迪只是一家專注於能源和電動車領域的知名企業，但實際上它們的研究領域是全方位的，涉及物料、資訊科技、電池、引擎、環保、城市設計等多個領域，為推動中國科技進步和可持續發展，作出了重要貢獻。

考察團第二天前往位於深圳南山、致力於研究和應用人工智慧及無人機技術的大疆公司。作為全球領先的無人機品牌，大疆創新公司在無人機技術研發方面，處於領先地位，創始人汪滔畢業於香港科技大學，其畢業課題研究了遙控直升機的飛行系統，隨後創立了大疆公司；他的畢業課題成果最終逐步發揚光大，大疆發展成為全球知名的無人機品牌。在參觀大疆公司的過程中，我深深感受到了無人機技術的潛力和應用的廣泛性，無人機技術和應用領域的革命性突破，讓我為之震撼。

我們也前往位於前海合作區的「前海深港青年夢工場」參觀，是一家提供一站式專業創業及營商服務的公司，其服務包括提供優惠的辦公室租金、創業基金及財務支援等，為香港和深圳年輕創業者提供了一個非常好的平台，促進了兩地的交流合作。在參觀過程中，竟然發現筆者的學生正在「前海深港青年夢工場」內利用IT創業，這讓我非常驚喜；同時我還結識了一對來自香港的文創夫婦，為了追逐夢想舉家移民到深圳，這種精神值得我們鼓勵。

與東莞合建空港中心 促進外循環

我們也參觀了香港機場管理局位於東莞物流園的「東莞-香港國際空港中心」。物流是現代服務業「前店後廠」中不可或缺的重要組成部分，物流管理確保企業的生產、銷售、物流和售後服務環節順暢進行，確保貨物能夠準時到達客戶手中。這個國際空港中心的建設，是為了滿足國家對產品國際化的需求，促進國際經濟迴圈，同時發揮了香港空運服務在全球首屈一指的優勢，實現互利互惠，深化粵港大灣區的合作。

盡管新冠疫情肆虐逾3年，但是機場管理局並沒有鬆懈，與東莞市政府合作，建設這個國際空港中心，提供一站式國際物流服務，項目於2020年9月啟動，當中採用了不少創新科技，優化跨境物流操作，在競爭激烈的市場中保持競爭力。這個國際空港中心的建設，不僅有助於提高物流效率，還有助於促進內地與香港之間的經貿合作和互利共贏，在疫情帶來的困境下，只有有準備的人才能抓住機遇。

筆者相信，這個國際空港中心的建設，將為區域內企業提供更加便捷、高效的國際物流服務。一站式服務的提供，可以大大減少企業在國際物流環節中的時間和成本，同時還可以提高物流的可控性和安全性，從而為企業的發展帶來更多機遇和競爭優勢。這個合作專案的成功啟動和建設，亦體現了兩地合作的務實作風和創新精神。

「從0到1」創新 「從1到N」產業化

在科技創新和產業化方面，香港和深圳具有很大的互補性，相互合作可以形成良好的合作關係和共贏局面，香港可以通過深圳的幫助，將科技成果轉化為實際產業，實現「從0到1」的創新；而深圳則可以通過與香港的合作，將這些科技成果推廣到更廣泛的市場，實現「從1到N」的產業化。展望未來，我相信雙方強強聯手，將會共同推動國家的創新科技發展。

▲ 行政長官李家超早前率領官員及立法會議員，赴大灣區內地城市考察。圖為李家超參觀內地電動車企業比亞迪。（行政長官辦公室圖片）