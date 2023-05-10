守好國安底綫 珍惜發展機遇

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍早前訪港，並於「全民國家安全教育日」活動開幕典禮上致辭，表達了國家主席習近平對香港的深情關懷，釐清國家安全與香港繁榮穩定的關係，強調香港社會共同維護國家安全的重要意義。香港只有築牢國家安全的屏障，才能更好地貢獻國家、造福港人，更好地推進一國兩制實踐；有了國家安全的銅牆鐵壁，港人的人權、根本福祉和外來投資者的利益才有更大保障。

維護一國兩制 港人共同利益

夏寶龍回顧香港回歸以來，特別是近年來戰勝各種風雨挑戰、穩步前行的歷程，寄語香港社會牢記習近平的七一重要講話，牢記維護國家安全就是維護一國兩制的重要意義，倍加珍惜和呵護來之不易的穩定大局和發展環境，香港社會各界應攜手承擔維護國家安全的責任，共同守護和建設香港美好家園。

夏寶龍亦提到，香港當前由亂到治走向由治及興新階段，這是中央全力支持得來，是全體香港市民付出艱辛努力和巨大代價換來的，值得堅守和珍惜；目前香港經濟民生發展欣欣向榮，需要更好珍惜得來不易的平安穩定大局，這是全體香港市民的共同利益所在。

根據《香港國安法》第三條，香港特區行政機關、立法機關、司法機關應當依據《香港國安法》和有關法律規定，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。作為香港特區的立法機關，立法會務必以香港整體利益和香港市民福祉為依歸，擔當作為，履職盡責，做好維護國家安排立法工作，肩負起維護國家安全的憲制責任。

凝聚法治力量 警惕破壞企圖

中聯辦主任鄭雁雄在「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時亦提到，由治及興殊非易事，固治保興，任重道遠，維護國家安全永遠在路上，要共同努力，不斷鞏固「治」的局面，激發「興」的動能，推動香港由治及興。香港社會必須擦亮眼睛，時刻警惕反中亂港分子和外部敵對勢力的破壞企圖，社會各界必須進一步凝聚安定平安、精誠團結、文明法治的強大力量，繼續守好國家安全底綫，發揮維護國安作用，堅決反對損害國家安全的行為，確保一國兩制行穩致遠。

夏寶龍講話把脈香江，切中要害、條分縷析、情深意切，代表了中央一直以來對香港的關注，是對全體港人共同守護香港安寧、共創香港美好未來的期盼，是我們做好新階段關鍵期特區維護國家安全工作的明確警醒，我們要認真領會，切實貫徹落實。

▲ 香港社會各界應攜手承擔維護國家安全的責任，共同守護和建設香港美好家園。（資料圖片）