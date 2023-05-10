Google開發者大會 料推新版本LLM 行政人員版 2023/05/10 分享： 分享： 自ChatGPT推出以來，各科技巨頭亦積極部署，嚴陣以待。據外媒《CNBC》報道，Google即將在年度開發者大會Google I/O期間發布新版本的大型語言模型（LLM）PaLM 2。 報道指， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 今日 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 2023/05/09 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 2023/05/09 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 2023/05/08 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 2023/05/08 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 人工智能 Google