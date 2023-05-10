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Google開發者大會 料推新版本LLM

行政人員版 2023/05/10

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自ChatGPT推出以來，各科技巨頭亦積極部署，嚴陣以待。據外媒《CNBC》報道，Google即將在年度開發者大會Google I/O期間發布新版本的大型語言模型（LLM）PaLM 2。

報道指，

...

欄名 : 科技新知

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