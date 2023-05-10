Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 行政人員版 2023/05/10 分享： 分享： 個人電腦市場競爭激烈，廠商各出奇謀推陳出新。Lenovo年初宣布的雙屏幕Yoga Book 9i，昨終於登陸香港，售價由24,998元起。 Yoga Book 9i設13.3吋2.8K OLED ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google開發者大會 料推新版本LLM 今日 Google開發者大會 料推新版本LLM Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 2023/05/09 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 2023/05/09 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 2023/05/08 微軟升級Bing AI功能 聊天模式暫不支援香港 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 2023/05/08 AI生成音樂人唱腔 能模仿獨有風格 Lenovo 電腦設備