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Lenovo雙屏電腦 港售24998元起

行政人員版 2023/05/10

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個人電腦市場競爭激烈，廠商各出奇謀推陳出新。Lenovo年初宣布的雙屏幕Yoga Book 9i，昨終於登陸香港，售價由24,998元起。

Yoga Book 9i設13.3吋2.8K OLED

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欄名 : 科技新知

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