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7仔迪士尼精品 4款「兩用掛繩Set」登場 同場加映：Pop Up雙面漁夫帽+耳仔長雨傘+收納箱

行政人員版 04:00 2023/05/10

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4月尾7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」為主題，推出迪士尼100周年系列精品大受歡迎，唔少人都換購咗8款「3 in 1隨身扣袋」套裝。黛安收到風，7仔將接力加推4款同系列嘅「兩用掛繩Set」（限量版），集齊米奇老鼠、鋼牙與大鼻、史迪仔、唐老鴨、三眼仔、毛毛、勞蘇和衣夫人，與大家一同奇妙隨行。每款包含掛繩、毛毛球掛飾和指定迪士尼人物夾片2款，掛繩可隨意調節長度，配合唔同身形嘅男、女用家。

即日起至6月6日，喺7仔購物滿$20可獲印花1張，儲齊8張印花加$128，可隨機換購「兩用掛繩Set」2套，或加$78隨機換1套，換購期至6月9日。yuu會員可專享優惠，喺今日至5月12日（只限3日）可以8,800 yuu積分加$58，隨機換購1套。

另外，仲有「Pop Up雙面漁夫帽」、「Pop Up耳仔長雨傘」及「疊得起收納箱」可換購，即日起至6月9日只要喺7仔消費，再分別加$89、$149及$199，就可以帶晒佢哋返屋企喇！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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