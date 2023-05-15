花錢之餘隱藏商機  奢侈品消費投資齊成熱潮

中國今年「五．一」長假期，不少人出外旅遊，除了旅遊景點人山人海外，不論香港、海南及其他城市的奢侈品店，都成為熱門去處。實際上，疫情期間奢侈品表現強勢，不少人笑言買名牌手袋或買名牌手袋股，並不遜色於不少資產投資，大家還帶著奢侈品只是亂花錢的偏見嗎？

實際上，內地經濟在2022年面對新冠疫情等挑戰期間，特別在第三季經濟困難重重的時候，一些非常高端的奢侈品銷售仍然能錄得增長，反映內地奢侈品市場與飽和仍有不少距離。隨著2022年底中國當局放寬新冠疫情的防控措施，內地消費力獲得釋放，奢侈品市場需求自然明顯增長。

內地消費增長動力未變

根據瑞士百達資產管理公司的分析，中國經濟表現將超過已發展國家，在2022年底，內地累計的超額儲蓄將佔可支配收入的9.1%，家庭超額儲蓄更佔國民生產總值近兩成，支撐整體消費市場，奢侈品同樣受惠。

根據貝恩策略顧問公司（Bain & Company），在疫情的首兩年，中國奢侈品市場仍然相當興旺，2020年中國奢侈品本地銷售額錄得48%的增長，2021年則錄得36%，意味著在兩年內已經接近倍增。該顧問公司更預期，2025年中國將成為全球最大的市場¹，在2030年，中國及其他亞洲國家在全球奢侈品市場佔比超過五成。

除了中國市場外，全球主要奢侈品在過去十年都出現相當可觀的升幅（見圖一），部分價格升幅以倍計，市場實現價量齊升。其中由於奢侈品品牌的定價能力強，需求價格彈性較大，能把成本上升的壓力直接轉嫁給消費者，因此過去幾年經濟波動，對奢侈品的銷售影響有限。

▲ 資料來源：Bain & Co Altagamma 2022年11月15日 Knight Frank Luxury Investment Index 2023 1. 2022年12月31日

品牌商迎接新消費結構

與此同時，值得留意中國消費模式有所變化，逐步從炫耀性質的奢侈品，轉到高品質的體驗，例如富豪除了追求購買另一個奢侈品牌的手袋及手錶，還會選擇教育、醫療保健、藝術等精緻愛好及上流運動，其中特別是中央政府鼓勵國民參與更多運動，令運動品牌如瑜伽服飾大受歡迎。

換而言之，中國消費者購買奢侈品的盛況未改，同時對高端品牌、商品及服務有新增的需求，內地高端消費結構調整，加上Z世代的消費力逐步升級，行內的專營供應商積極把品牌及服務年輕化，同時加入更多電商元素，在中國市場的盛宴仍然持續。

品牌市場暖風未變，行業盈利能力表現甚強。即使新冠疫情打擊全球經濟，但參考標準普爾全球奢侈品指數仍能在2020年至今年4月，明顯跑贏MSCI世界指數近20個百分點（見圖二），而奢侈品價格同樣居高不下。在後疫情年代經濟及收入復甦，奢侈品股或能維持強勢，「五．一」假期中國奢侈品店的排隊長度已可略見一二。

▲ 資料來源：彭博 2022年1月1日至2023年4月28日

如果想捕捉品牌的投資機遇，不妨考慮選擇專業的基金，以較低的資金門檻，便可以投資一籃子全球各地的品牌公司。如果基金分別投資在奢侈品、化妝品、休閒、運動及旅遊等行業優質龍頭，分散個別企業的突發風險，既能捕捉中國及亞洲消費增長的投資機會，同時亦降低不必要的風險。

了解更多: https://bit.ly/3VL8Zqf

1 https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2022/2021-china-luxury-report/

免責聲明

本資料的資訊和數據僅供參考，不得視為要約或游說在任何司法管轄區買入、賣出或認購任何證券或金融工具。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的保證或可靠指標。在作出投資決策前，投資者應參閱發售文件。本文件所述的任何證券或金融工具的價值和收益可跌亦可升，因此，投資者可能取回低於最初投資的金額。本資料所載的資訊、意見及／或估計反映發佈本資料當日的判斷，可作更改而不予通知。有關資訊並非根據任何特定投資者的具體投資目標、財政狀況或要求擬備，並不構成任何投資策略適合或適用於個別投資者狀況的陳述，亦不構成個人推薦。本資料引用的任何指數數據仍為數據供應商的財產。數據供應商免責聲明可在網站www.am.pictet的“其他資料”部分中取得。若有任何疑問，請尋求獨立建議。本資料未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。本資料由瑞士百達資產管理（香港）有限公司發佈。

（特約）