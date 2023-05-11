馬六甲國際貿易中心新地標　極具發展潛力投資項目一帆風順THE SAIL    

馬來西亞位處東南亞，四季氣候宜居，物價便宜，是不少港人熱愛的旅遊之選。除了旅遊之外，東南亞地區作為新興市場，在投資方面亦有不少潛力，吸引了不少人進行房地產投資。而在一帶一路戰略位置馬六甲皇京港旁就有一個地標式綜合豪華發展項目一帆風順THE SAIL，值得有意投資馬來西亞房地產的人士留意。

地標項目一般是作為旅遊景點或商業中心，極少機會作公開發售。例如北京的中國尊、上海環球金融中心、香港國際金融中心、台北101、紐約時代廣場、東京鐵塔、新加坡濱海灣及吉隆坡雙子塔等，也是佔據最有利位置的商業或旅遊核心，擁有龐大的升值潛力。可是對一般投資者而言，其成交價格極為高昂，故無法參與投資。而一帆風順THE SAIL卻是少數在興建階段，已公開接受一般投資者參與投資的地標式項目，機會極為難得。

▲ 馬六甲皇京港是一帶一路的戰略位置之一，其地標式綜合豪華發展項目一帆風順THE SAIL由9棟大樓組成。

坐擁地利及名人聯乘優勢

一帆風順THE SAIL毗鄰旅遊景點新雞場街、馬六甲印象城及皇京港等，項目是由1百萬平方呎大型高級商場、豪華酒店、服務式公寓及辦公大樓組成，自設全馬六甲最長無邊際空中泳池及天空走廊等地標式設施，更有天空酒吧及高級餐廳等。

一帆風順THE SAIL由9棟大樓組成的獨特建築，遠觀外形猶如出海遠航的帆船。其中的2棟大樓已經與大型品牌及名人簽定合作協議，分別是與頂尖時裝設計師品牌「老佛爺」合作的Karl Lagerfeld Hotel，以及與香港名人李嘉欣合作的M Tower。項目獲著名國際品牌及名人青睞，其合作更是令項目的投資價值大大提升。

▲ 一帆風順THE SAIL項目將由大型高級商場、豪華酒店、服務式公寓及辦公大樓組成，室內設計氣派豪華。

發展商實力雄厚可靠

作為一個重要的國家地標級項目，發展商盛泰國際的背景實力雄厚。盛泰國際在馬來西亞獲政府大力肯定，涉足不同業務範疇，包括地產開發、建築、酒店、農業等，旗下已推出的地產項目超過20個，包括馬六甲的駿峰山莊（Ames Hotel）、皇廷海灣及吉隆坡的NOVO Ampang等。盛泰國際在地產發展項目有豐富的經驗。

一帆風順THE SAIL作為由馬來西亞國家企業發展與合作部審核並確認為國際性的地標項目，再配合政府銳意將馬六甲發展成為國際金融中心的目標，令項目更值得投資者信任。

▲ 發展商盛泰國際實力雄厚，馬六甲的駿峰山莊（Ames Hotel）是其中一個已推出的酒店項目。

投資回贈優惠豐富 保本兼享升值潛力

一帆風順THE SAIL公開發售Bay 2及Bay 3的豪華酒店及服務式公寓套房，投資者購入後可以選擇用作自住或交由發展商安排代租、管服務。所有物業落成前，均可即時開始賺取租金回報，更有不同年期的回購選項，保本之餘同時坐享物業的升值潛力。

現時發展商就一帆風順THE SAIL提供多個回贈優惠、租務協議及回購計劃，首期只需要42萬馬幣起（約為74萬港幣），實屬個人投資者的黃金投資機會！發展商更推出免除外國人購買稅、買賣合約律師費的優惠，除了所有單位包含裝修及傢俬電器外，發展商更會每年送出14日13夜同等級數的酒店或服務式公寓住宿。如果投資者符合「我的第二家園」（MM2H）申請條件，發展商更可以代辦申請。

▲ 一帆風順THE SAIL的投資項目所有單位均包含裝修、傢俬電器，更有免除外國人購買稅、買賣合約律師費、租務協議及回購計劃等優惠。

每月考察團 實地了解項目投資機遇

想要親身了解項目的投資回報和發展潛力，盛隆海外與合作分銷商每月均會安排馬來西亞4日3夜地標投資考察團，到訪多個盛泰國際旗下的樓盤實地考察，讓有意投資海外物業的人士了解項目發展進度及相關的投資回報。一般月份考察團團費僅需港幣3,800元*，而7及8月的團費則為港幣4,600元*。

值得一提的是，6月10日至13日的地標投資考察團正值一帆風順「Karl Lagerfeld Tower」發布會，投資者可同時了解項目的未來發展潛力及欣賞大型時裝表演。

一帆風順「Karl Lagerfeld Tower」發布會特別團

日期：2023年6月10日至13日

團費：港幣3,800元（包括來回機票、食宿、入住星級酒店*）

▲ 盛隆海外與合作分銷商每月均會安排馬來西亞4日3夜地標投資考察團，讓投資者親身了解連同一帆風順THE SAIL等在內的高級發展項目投資價值。

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大埔同發坊15號後座B地下

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*以上價格為二人共用酒店房間，如需安排單人使用酒店房間，需支付額外費用。考察團由賞旅遊Wanna Travel Ltd（license no. 354168）負責協辦。

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