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昔日光輝

副刊版 2023/05/11

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英女王伊利沙伯二世升遐逾半年，查理斯王儲亦已登基成為新國王，理論上過去七十年以Her Majesty（女王陛下）命名的事物，例如硬幣、郵票和護照（Passport）等，早應被改為His Majesty（國王陛下）。

奇怪在，醫生日前在貝爾法斯特郡仍見到Her Majesty's Passport Office開門營業（見圖），既早已撒手塵世又如何繼續在她名下發護照，只需改動兩個字母實在輕而易舉，大英帝國昔日雄霸天下的效率實已不再。

遊英國數天，《BBC》及《Sky News》每日不停報道各式各樣的罷工消息，醫護剛罷完，便到年輕醫生罷，這幾天醫生又再罷工，並把行動升級，主要醫療防綫包括急症室和ICU護士也加入，換句話說，危急病人有可能得不到應得治療，後果不堪設想。

英國醫科水平甚高，醫生人才也相當鼎盛，回歸前，香港醫生要到英國「浸鹹水」受訓一段時間，再通過英國專科考試才能成為專科醫生。但今時今日，英國醫生的收入遠低於香港，護士人工更低得匪夷所思，繼續下去，人才流失便是定局，香港醫管局早前便赴英明搶跟香港有淵源的人才。

羅馬並非一天建成，但是帝國卻可在短時間滑落如山倒，若然愛爾蘭和蘇格蘭謀求獨立成功，大英便要改為小英，只盼她能早日找到路綫，回復昔日光輝。

Her Majesty&#39;s Passport Office（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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