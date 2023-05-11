看周日在亞博館舉行的音樂頒獎禮，男團ERROR奪獎時，成員之一保錡多謝經理人阿濟：「希望ViuTV加佢人工，因為貧窮限制佢嘅工作態度。」一句「貧窮限制工作態度」，惹來全場爆笑，保錡有點幽默感。

但貧窮是否真的限制工作態度呢？其實，我所認識家境不太富裕的年輕人，反而工作態度很好，非常積極爭取工作機會和表現，因為他們知道若想改變命運，就只能靠自己，遇上不俗的工作會格外珍惜。他們或許見過的世界不大，但見識可以後天補救；而他們與同輩相處也沒有太大問題，至少不會公主病、王子病或裙腳媽寶。因此，我最喜歡推薦這類年輕人給希望招攬新血的朋友。

有些來自富裕家境的嬌慣孩子，投身社會最令老闆「嚇親」，例如，上司責備兩句，要不翌日WhatsApp辭職、要不阿媽上公司幫阿仔辭職，亦有直情一個信息都無就直接消失；又或最常見的是，做得好哋哋，忽然就向上司拋下一句「要去旅行」、「太辛苦」、「阿媽叫我唔好做要加班嘅工」放低辭職信就轉身走。

近排，有個大學生捎來電郵應徵，僅得一份一頁紙CV。這樣就想有份工？真想他看看別的同輩是如何拼命、積極去爭取一個工作機會。我抵不住回覆：「只有這張CV？至少寫封cover letter吧？！」對方回覆：「Oh yes！Here it is！」就憑這句，足以令很多老闆即時將郵件扔掉，但我盡管再看看，打開cover letter，就得幾句「行貨式」自我介紹，跟着就寫「我想加入你公司工作」。我真心感受不到他的誠意。這個人已在我的名單中刪去，因為有更多更值得提攜的年輕人，但我還是回覆他給了一點小意見，希望下次搵工：一、讓人感受到他有多想做這份工；二、寫cover letter前做點功課，鑽研一下人家公司的背景。

我看到的，沒有「貧窮限制工作態度」，反而是「嬌慣限制工作態度」。