北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 地產版 2023/05/11 分享： 分享： 地址：北角英皇道278至288號英皇柏麗大道51C號舖 實用面積：77平方呎 開價：125萬元 實用呎價：16,234元 賣點：舖位現連租約售，租期至今年8月，目前月租收入約6,900元。該廈坐落於英皇道上， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 今日 北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 2023/05/04 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 2023/05/04 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 2023/05/04 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 2023/04/27 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 炮台山 北角