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北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬

地產版 2023/05/11

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地址：北角英皇道278至288號英皇柏麗大道51C號舖

實用面積：77平方呎

開價：125萬元

實用呎價：16,234元

賣點：舖位現連租約售，租期至今年8月，目前月租收入約6,900元。該廈坐落於英皇道上，

...

欄名 : 拍賣行情

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