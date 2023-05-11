北角城市金庫連租約舖 開價39萬回報近8厘 地產版 2023/05/11 分享： 分享： 地址：北角電氣道233號城市花園1, 2及3座地庫262號舖（城市金庫） 面積：112平方呎 開價：39萬元 呎價：3,482元 賣點：單位連租約放售，租期至2026年初，目前月租收入2,500元，以開價計， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 今日 北角英皇栢麗大廈舖 每呎叫價1.6萬 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 2023/05/04 北角新時代廣場1樓舖 位置便利開價98萬 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 2023/05/04 紅磡凱旋工中1樓連車位 每呎叫價4926元 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 2023/05/04 深水埗福仁電腦商場1樓舖 連租約叫價298萬 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 2023/04/27 北角城市金庫連租約舖 開價58萬回報4.1厘 北角 城市花園