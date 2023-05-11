韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐

韓國烤雞店Goobne Chicken由即日至5月21日，推出母親節2人及4人套餐。所有套餐均可從7款招牌烤雞口味中任選一款，包括原味、辣椒、蜜糖咖喱等。2人套餐有兩款可供選擇（$458起/份），菜式

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