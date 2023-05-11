韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐 副刊版 2023/05/11 分享： 分享： 韓國烤雞店Goobne Chicken由即日至5月21日，推出母親節2人及4人套餐。所有套餐均可從7款招牌烤雞口味中任選一款，包括原味、辣椒、蜜糖咖喱等。2人套餐有兩款可供選擇（$458起/份），菜式 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 半島精品店 全新母親節蛋糕 今日 半島精品店 全新母親節蛋糕 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 今日 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 2023/05/10 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 2023/05/10 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 2023/05/08 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 酒店 屯門 法國 尖沙咀 菜式 銅鑼灣 蛋 旺角 海鮮 蛋糕