半島精品店 全新母親節蛋糕 副刊版 2023/05/11 分享： 分享： 母親節將至，半島精品店推出母親節蛋糕-法式士多啤梨撻（$398），酒店糕餅大師Baptiste以法國傳統習俗為靈感，把法國人在母親節享用士多啤梨撻這傳統注入蛋糕裏，以完熟多汁的士多啤梨和馬達加斯加呍呢 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐 今日 韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 今日 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 2023/05/10 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 2023/05/10 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 2023/05/08 DREYER'S推出燕麥乳酪雪條及雜果冰條 酒店 屯門 法國 尖沙咀 菜式 銅鑼灣 蛋 旺角 海鮮 蛋糕