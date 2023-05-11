半島精品店 全新母親節蛋糕

母親節將至，半島精品店推出母親節蛋糕-法式士多啤梨撻（$398），酒店糕餅大師Baptiste以法國傳統習俗為靈感，把法國人在母親節享用士多啤梨撻這傳統注入蛋糕裏，以完熟多汁的士多啤梨和馬達加斯加呍呢

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