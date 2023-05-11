港官頻訪內地 看到了甚麼？

行政長官李家超昨日率團訪問重慶，出席渝港高層會晤暨渝港合作會議第一次會議，代表團成員包括政務司司長陳國基等一眾政府官員。李家超出發前表示，香港及重慶能優勢互補、互利共贏，全面深化合作，讓兩地的發展踏上更高台階，此行將建立渝港合作機制，這也是第六屆特區政府成立後與內地建立的首個合作機制。

自香港與內地恢復通關以來，香港與內地的走動日益頻繁。3月中旬，李家超率領特區政府8位局長，接連在北京拜訪財政部、科技部、文旅部、海關總署、商務部、外交部、教育部、公安部8個部委；上月下旬，特區政府與立法會首次聯合組團，李家超和80餘名立法會議員，總人數超100人，到訪深圳、東莞、佛山、廣州4地。4個月來，本屆政府極大部分司局長都訪問過北京，部分還專程去了大灣區和內地一些重要城市。

所謂「百聞不如一見」，行政長官和政府官員頻繁到內地看到了甚麼？又有哪些值得思考的問題？

港深聯手 做強大灣區創科產業

「大開眼界！」--許多官員在大灣區參訪中發出了這樣的感歎。

特首和官員已經把到廣東參觀創新企業，當成了指定路綫。從深圳的比亞迪、大疆、騰訊，到東莞的華為小鎮，再到佛山的博智林機器人、庫卡機器人等企業，以及廣州瀝滘淨水廠，每個地方的「創科味」都很濃；特別是在比亞迪乘坐「雲巴」的體驗，官員們讚不絕口。廣東的科創成就給香港官員們觸動不小，大家看到了香港創科領域的巨大差距。

深圳的創科能力曾經不如香港，就在最近20年間，深圳遠遠超越了香港，也成為中國最具科創實力的城市，一大批世界級創科企業在深圳崛起，處於全球領跑位置。在一批科創企業的推動下，深圳跑出了高質量發展的「加速度」，其經濟總量於2018年超越香港，今年首季的經濟增速高達6.5%，高於全國平均增速兩個百分點，而香港今年首季經濟增速僅為2.7%。

香港在創科領域有不錯的底子，回歸之初，特區政府曾推出「數碼港」計劃，但因為種種原因最終沒有成功；另一個令人遺憾的事情是，特區政府提出設立創科發展局的議案，也在立法會擱淺了數年才得以通過。由於政府長期沒有統籌創新科技及工業發展的部門，客觀上耽誤了創科發展。

創科發展是打造香港核心競爭力的重要途徑，新一屆特區政府成立後，「愛國者治港」落到了實處，「行政主導」變為現實，李家超及政府管治團隊下決心做長遠謀劃。以北部都會區建設為例，準備跳出「紓解人口」和「衞星城」的狹隘思維，不再重蹈「房地產經濟」的覆轍，開始打造「創科之城」，並與深圳的產業形成「相互匹配、錯位競爭」的格局，一起把大灣區的創新科技做大，而且以此為突破口，下一盤創科發展的「大棋」。

打通思路 邁出「溝通」這一步

特首和官員們訪北京、看灣區、赴內地，亮點多多。

財政司司長陳茂波上月展開北京訪問行程，到訪國務院國有資產監督管理委員會，介紹香港經濟和社會的最新發展情況。他表示，香港正更好結合有為政府和高效市場，致力吸引和滙聚優質企業和人才，以創科為抓手、以金融優勢為力量，全力貢獻國家高質量發展，特別是高水平科技自立自強和雙循環經濟的發展。

保安局局長鄧炳強也是上月赴京、穗、深訪問4天，警務處、入境事務處、海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊的首長同行。鄧炳強在社交網站發文，表示自己在2019年第一次在天安門廣場，近距離觀看升旗禮時，內心激動，但因當時香港受反修例運動影響，「心情也比較沉重」；至今次再次見證升旗儀式，「耳聽激昂的國歌，眼看護旗隊一致的步伐」，內心依舊激動，但不同的是香港已經走出陰霾，從「由亂到治」走到「由治及興」的新階段。

公務員事務局局長楊何蓓茵一行專程訪問北京大學，與北京大學校長、中科院院士交流，為培訓特區政府公務員達成了合作意向。

醫務衞生局局長盧寵茂在北京訪問時，分別拜訪國家衞健委和國家中醫藥管理局，為強化香港的基層醫療健康系統、提升公營醫院服務、加強醫護人手供應、推動中醫藥發展等，尋求中央和廣東的支持。

坐在香港，看到的都是問題；走進內地，看到的都是辦法。從「坐困愁城」到「眼前一亮」、再到「思路打通」，其實並不難，關鍵要邁出「溝通」這一步，許多政府官員都表達了這樣的感受。

內地眾多城市 合作機遇也多

再看香港與大灣區的合作，其實不僅局限於經濟領城，醫療、康養、文化等領域的合作空間同樣很大。例如香港人口老化加劇，安老服務供不應求問題愈趨嚴重，現時香港有150萬名長者，約佔人口20%，6年後將增至接近200萬人，佔人口比例達25%；香港的安養老服務資源不足，而大灣區地域廣闊，若到廣東中山等地購買養老床位，不僅環境好、服務優，而且價格僅是香港的四分之一。

香港與內地的合作機遇，也不僅僅集中在大灣區，內地許多城市都蘊含着合作機遇。以西部地區為例，重慶、四川、陝西等地由於距港口較遠、貿易成本高，與東南沿海稍遜一籌，如今隨着以高速鐵路為標誌的陸運興起，中歐班列從重慶、成都、西安等地出發，一周便可抵達歐洲，比海運快多了；加上西部城市的產業轉型很快，電腦、手機等電子產品和生活用品的出口佔比愈來愈大，這些產品比較輕，大大降低了運輸成本，這些變化意味西部地區成為新一輪對外開放的前沿。

「真沒想到！」「出乎預料！」--此次「重慶行」中，不少官員發出如此感歎。他們意識到，西部地區對外貿易的迅猛發展，為香港帶來機遇，香港的金融、法律、會計等專業服務大有用武之地。此次建立渝港合作機制，對於推動雙方合作定會發揮重要作用。

李家超3月中旬帶隊拜訪中央部委，有媒體稱「把半個香港特區政府高層都帶來了」。特區政府一共15位局長，其中8位局長隨行進京，每到一個中央部委，李家超一行都受到熱情接待。各部委均表示，堅決落實中央挺港惠港政策，對香港發展充滿信心。此後雙方對接的事宜，也進展順利。

「素未謀面，如沐春風！」-許多特區政府官員如此感慨，這表明中央對香港的關心和支持，不僅在大政方針上，還體現在每個細節之中。

李家超上月中旬帶隊造訪「大灣區四市」，同樣「如沐春風」。深圳、廣州、佛山、東莞4個「萬億城市」，是廣東的「經濟脊樑」，產業與香港有很強的互補性，代表團所到之處，看到了當地最先進的產業形態，聽到了專業人員最權威的介紹和解答，受到了當地政府高規格的接待；此次重慶之行更是一次開放合作之旅，一行人見識了重慶的高新技術產業發展，領略了巴渝文化魅力，內地對與香港的合作充滿期待。

中國今年首季的經濟指標令全球矚目，4.5%的增長率預示着中國經濟航船已經提速，內地省份「拼經濟」的熱潮一波接一波，而「高質量」是最強音！

善用高水平服務優勢 增發展動能

參訪內地的許多官員意識到，高質量發展，離不開高水平服務，而香港的現代服務業發達，特別是在金融、法律等方面的優勢，是內地任何一個城市不可替代的。香港「拼經濟」要「拼」甚麼？香港須一邊緊盯着國際市場，一邊緊盯着內地市場，無論是粵港澳大灣區的融合，還是內地企業「走出去」，香港的優勢都可轉化為經濟動能。

特區官員們到訪北京，還有一個普遍現象，就是得到十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍的會見和座談。夏寶龍每次都勉勵特區官員，要堅決貫徹、落實、執行國家主席習近平「七一」重要講話精神，抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，積極地從融入國家發展大局中獲取發展動能。特區官員頻繁到訪內地，所看所聞、所思所感，與夏寶龍的觀點共鳴，說明香港融入國家發展大局已經成為「集體自覺」，香港在擺脫「泛政治化」困擾後，發展前景看好。

官員們愈是頻繁到內地，愈是強烈地感受到，不能把「融入國家發展大局」當成任務，而應是香港的選擇。發揮自身優勢，發掘合作潛力，借助中央支持和內地經濟復甦的力量前行，是香港發展的最佳動力。