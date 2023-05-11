AI衝擊勞動市場 需僱傭合力應對

世界經濟論壇（WEF）上周一（5月1日）發表《2023年未來就業報告》（Future of Jobs Report 2023），指出隨着ChatGPT等人工智能應用程式出現，加上數碼化、綠色能源轉型及供應鏈重組等趨勢疊加影響下，未來5年勞動力市場將進入動盪。在2027年前，數碼與AI等自動化技術的持續發展與應用，估計可創造6,900萬個新工作崗位，不過亦會同時淘汰8,300萬個職位，導致淨損失1,400萬份工作，相當於目前就業人數的2%。可以說，就業市場目前正經歷一場職位結構性重組，以及工作技能的更新。

報告對803家企業進行調查，受訪企業橫跨27種產業，範疇相當廣泛，分別位於全球45個經濟體之中。

人類天性特質 AI難取代

按照報告調研，大數據分析（big-data analytics）、氣候變化緩減技術（climate-change mitigation technology）、以及加密和網絡安全（encryption and cybersecurity）等，預計將成為就業增長的最大驅動力；其餘生物科技（biotechnology）、數碼平台及應用程式（digital platforms and apps）、電子商貿及數碼交易（e-commerce and digital trade）等，亦成為就業成長的正面力量。報告認為，隨着經濟向可再生能源發展和過渡，可再生能源技術工程師、節能裝置安裝和系統工程師，估計是需求增長相對快速的工作職位。

當然，人工智能科技，尤其是生成式AI，包括近日掀起熱潮的ChatGPT等技術的應用，可能推動企業使用機器模擬人類的對話，取代許多涉及推理、溝通和協調的角色，並將之自動化，引起這方面的傳統工種加速為AI所取代。

據報告分析，估計未來5年有15類職位會快速減少，包括數據輸入員、行政秘書、會計與簿記及薪酬結算員、收銀員和售票員等（見表一），這類勞動力密集、工作相對簡單重複的職位減少，並不令人驚訝，因為人工智能裝置已完全有取代人力工作的能力，在考慮工作效率和成本效益下，企業遲早會選擇應用人工智能技術。

分析及創造性思維 員工首要技能

另一方面，在逾800間受訪企業中，有75%受訪公司表示，預計會在未來5年內採用AI技術，如此一來，削減人力便無可避免，形成職位損失。不過，企業所採用的技術應用在甚麼行業，是值得留意的，因為此舉會增加相關職業範疇的就業崗位增長，直接增加該範疇的就業機會。

據報告按份額列出的行業，依次為數碼平台和應用程序、教育和職工技能提升、大數據分析、物聯網及連接設備等（見表二）。換言之，擁有這些方面的技能，就業機會將得到一定程度的保障，由此亦可以窺見，未來就業市場哪些是新興行業、哪些是夕陽行業，僱員再接受工作技能更新的培訓，亦有考慮選擇的依據。

不過，值得注意的是，在新舊職位消長下，WEF指出，分析性思維（analytical thinking）和創造性思維（creative thinking）仍是2023年員工最重要的技能；此外，企業還重視3項自我效能技能（self-efficacy skill），包括適應力與靈活性（resilience, flexibility and agility）、動機和自我意識（motivation and self-awareness）、好奇心和終身學習（curiosity and lifelong learning）；企業關注的核心技能還包括技術素養（technological literacy）、可靠性和對細節的關注（dependability and attention to detail）、同理心及積極聆聽（empathy and active listening）、領導力（leadership and social influence）等。這些技能大部分可說是人類擁有的天性特質，是智能機器無法輕易取代和凌駕的。

企業提供培訓 協同人機並用效應

因此，雖然AI帶來的新發展機遇涉及範圍非常廣，也引起了人們擔憂自身的工作遭取代，而企業也的確積極考慮應用人工智能技術取替若干人手職位，不過上述企業重視的人類天性特質能力，始終為勞動力取得工作崗位而留下寬闊空間。當人類天性的特質能力是智能機械無法完全取代時，企業便需要認真考慮，如何為未來AI驅動的工作場所培訓員工，認真思考員工所需的技能和發展機會，以取得「人機並用」的協同效應，使企業在科技新時代下，發展可以更上一層樓。

從這個角度看，面對人工智能改變勞動市場的發展新趨勢，需要企業和僱員對工作技能在新趨勢下的適應與轉變，相互協作應對，企業考慮作出相應的培訓，僱員則進行工作技能自我更新，如此才能減少科技改變勞動市場帶來的衝擊破壞性，據此形成一種嶄新的僱傭關係，企業家不光看重員工或工作的效率，也要看到需要培養員工的技能，以一種新思維進行人力資源培育和管理，減少人工智能對勞動市場改變的衝擊，社會也能夠在新趨勢下穩定向前發展。

作者：李家濤

責任編輯：朱俊賢

▲ 面對人工智能改變勞動市場的發展新趨勢，需要企業和僱員相互協作應對，企業考慮作出相應培訓，僱員則進行工作技能自我更新。（資料圖片）