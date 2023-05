AI衝擊勞動市場 需僱傭合力應對

世界經濟論壇(WEF)上周一(5月1日)發表《2023年未來就業報告》(Future of Jobs Report 2023),指出隨着ChatGPT等人工智能應用程式出現,加上數碼化、綠色能源轉型及供應鏈重組等趨勢疊加影響下,未來5年勞動力市場將進入動盪。在2027年前,數碼與AI等自動化技術的持續發展與應用,估計可創造6,900萬個新工作崗位,不過亦會同時淘汰8,300萬個職位,導致淨損失1,400萬份工作,相當於目前就業人數的2%。可以說,就業市場目前正經歷一場職位結構性重組,以及工作技能的更新。

報告對803家企業進行調查,受訪企業橫跨27種產業,範疇相當廣泛,分別位於全球45個經濟體之中。

人類天性特質 AI難取代

按照報告調研,大數據分析(big-data analytics)、氣候變化緩減技術(climate-change mitigation technology)、以及加密和網絡安全(encryption and cybersecurity)等,預計將成為就業增長的最大驅動力;其餘生物科技(biotechnology)、數碼平台及應用程式(digital platforms and apps)、電子商貿及數碼交易(e-commerce and digital trade)等,亦成為就業成長的正面力量。報告認為,隨着經濟向可再生能源發展和過渡,可再生能源技術工程師、節能裝置安裝和系統工程師,估計是需求增長相對快速的工作職位。

當然,人工智能科技,尤其是生成式AI,包括近日掀起熱潮的ChatGPT等技術的應用,可能推動企業使用機器模擬人類的對話,取代許多涉及推理、溝通和協調的角色,並將之自動化,引起這方面的傳統工種加速為AI所取代。

據報告分析,估計未來5年有15類職位會快速減少,包括數據輸入員、行政秘書、會計與簿記及薪酬結算員、收銀員和售票員等(見表一),這類勞動力密集、工作相對簡單重複的職位減少,並不令人驚訝,因為人工智能裝置已完全有取代人力工作的能力,在考慮工作效率和成本效益下,企業遲早會選擇應用人工智能技術。

分析及創造性思維 員工首要技能

另一方面,在逾800間受訪企業中,有75%受訪公司表示,預計會在未來5年內採用AI技術,如此一來,削減人力便無可避免,形成職位損失。不過,企業所採用的技術應用在甚麼行業,是值得留意的,因為此舉會增加相關職業範疇的就業崗位增長,直接增加該範疇的就業機會。

據報告按份額列出的行業,依次為數碼平台和應用程序、教育和職工技能提升、大數據分析、物聯網及連接設備等(見表二)。換言之,擁有這些方面的技能,就業機會將得到一定程度的保障,由此亦可以窺見,未來就業市場哪些是新興行業、哪些是夕陽行業,僱員再接受工作技能更新的培訓,亦有考慮選擇的依據。

不過,值得注意的是,在新舊職位消長下,WEF指出,分析性思維(analytical thinking)和創造性思維(creative thinking)仍是2023年員工最重要的技能;此外,企業還重視3項自我效能技能(self-efficacy skill),包括適應力與靈活性(resilience, flexibility and agility)、動機和自我意識(motivation and self-awareness)、好奇心和終身學習(curiosity and lifelong learning);企業關注的核心技能還包括技術素養(technological literacy)、可靠性和對細節的關注(dependability and attention to detail)、同理心及積極聆聽(empathy and active listening)、領導力(leadership and social influence)等。這些技能大部分可說是人類擁有的天性特質,是智能機器無法輕易取代和凌駕的。

企業提供培訓 協同人機並用效應

因此,雖然AI帶來的新發展機遇涉及範圍非常廣,也引起了人們擔憂自身的工作遭取代,而企業也的確積極考慮應用人工智能技術取替若干人手職位,不過上述企業重視的人類天性特質能力,始終為勞動力取得工作崗位而留下寬闊空間。當人類天性的特質能力是智能機械無法完全取代時,企業便需要認真考慮,如何為未來AI驅動的工作場所培訓員工,認真思考員工所需的技能和發展機會,以取得「人機並用」的協同效應,使企業在科技新時代下,發展可以更上一層樓。

從這個角度看,面對人工智能改變勞動市場的發展新趨勢,需要企業和僱員對工作技能在新趨勢下的適應與轉變,相互協作應對,企業考慮作出相應的培訓,僱員則進行工作技能自我更新,如此才能減少科技改變勞動市場帶來的衝擊破壞性,據此形成一種嶄新的僱傭關係,企業家不光看重員工或工作的效率,也要看到需要培養員工的技能,以一種新思維進行人力資源培育和管理,減少人工智能對勞動市場改變的衝擊,社會也能夠在新趨勢下穩定向前發展。

作者:李家濤

責任編輯:朱俊賢

▲ 面對人工智能改變勞動市場的發展新趨勢,需要企業和僱員相互協作應對,企業考慮作出相應培訓,僱員則進行工作技能自我更新。(資料圖片)