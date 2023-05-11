新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池

曾經憑AR（擴增實境）遊戲Pokémon Go風靡全球的開發公司Niantic，近日推出新遊戲Peridot，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與AI，是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊

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