新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 行政人員版 2023/05/11 分享： 分享： 曾經憑AR（擴增實境）遊戲Pokémon Go風靡全球的開發公司Niantic，近日推出新遊戲Peridot，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與AI，是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 今日 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 2023/05/10 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 Google開發者大會 料推新版本LLM 2023/05/10 Google開發者大會 料推新版本LLM Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 2023/05/09 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 2023/05/09 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 科技行業 遊戲 電玩手遊 軟件 商業 AR 人工智能